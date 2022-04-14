Укр

В Украине новый министр: что о нем известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
130
Новым главой Минокружения стал Руслан Стрелец Новость обновлена 14 апреля 2022, 18:29
Новым главой Минокружения стал Руслан Стрелец

В Украине в четверг, 14 апреля, назначили нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Пост занял Руслан Стрелец.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Новость дополняется…

Теги:
#Украина #Министр #Назначение #Министерство защиты окружающей среды #Руслан Стрелец
Конечного пункта направления в официальной документации самолеты не имеют
Новости России
Что-то странное: необычную активность правительственных самолетов рф заметили в сети
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Конечного пункта направления в официальной документации самолеты не имеют
Что-то странное: необычную активность правительственных самолетов рф заметили в сети
Дата публикации
Категория
Теперь "ОПЗЖ" временно не имеет возможности принимать важные решения на уровне государства
В Раде приостановлена работа фракции ОПЗЖ: детали
Дата публикации
Категория
В россии заявили об "обстреле" брянской области
В россии выдали безумное заявление об "украинском авиаударе"
Дата публикации
Категория
Путин потерял разум и "Москву". Очевидно, это тоже часть "плана"
Путин потерял разум и "Москву". Очевидно, это тоже часть "плана"
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"