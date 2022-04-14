В Украине новый министр: что о нем известно
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В Украине в четверг, 14 апреля, назначили нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Пост занял Руслан Стрелец.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Новость дополняется…
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