Погода на Вербну неділю — в Україну йде похолодання з дощами

У деяких регіонах очікуються заморозки.

Найближчими днями після невеликого потепління до України повернуться дощі з похолоданням.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вихідні найхолодніше буде у західних та північних областях, короткочасні дощі синоптики прогнозують у всих регіонах.

У суботу, 16 квітня, на заході вночі очікується +6...+8°, вдень потеплішає до +10°. На півночі температура повітря опуститься до +6°, вдень +9°. Невеликий дощ.

У більшості центральних областей вдень помірний дощ. Температура повітря вночі +6...+8°, вдень +11...+13° тепла.

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий (на Одещині та Миколаївщині помірний) дощ, вдень помірні дощі. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях без опадів, ясна погода. Температура повітря вночі +6...+8°, вдень +15...+17° тепла.

У Києві очікується невеликий дощ, температура вночі та вдень +7…+9°.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня

На Вербну неділю, 17 квітня, похолодання посилиться, всю Україну заллє дощами.

На заході країни похолодає вночі до +1...+3°, вдень +6...+8° тепла. В решті регіонів температура коливатиметься вночі від +2 до +5°, вдень від +7 до +10°, на півдні до +17°.

Прогноз погоди в Україні на 17 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві 16 та 17 квітня прогнозують дощ. На початку тижня у столиці суттєво похолодає, температура повітря опуститься вночі до +1°, вдень до +5°.

Прогноз погоди у Києві 15-21 квітня

У Харкові найближчими днями синоптики прогнозують дощі, вночі до +4°, вдень до +15° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 15-21 квітня

У Львові з понеділка похолодає, очікуються заморозки. 18 та 19 квітня температура повітря опуститься вночі до -2°, вдень до +4°. Із 19 квітня прогнозують сильні дощі.

Прогноз погоди у Львові 15-21 квітня

В Одесі найближчими днями не прогнозують значних опадів. Вдень мінлива хмарність, до +15° тепла. З 17 квітня синоптики обіцяють дощі та похолодання.

Прогноз погоди у Одесі 15-21 квітня

У Дніпрі в найближчі кілька діб очікується потепління до +16°. З 17 квітня прогнозують похолодання та дощі.

Прогноз погоди у Дніпрі 15-21 квітня

Зазначимо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує у другій половині квітня в Україні похолодання та нічні заморозки.

Великдень, який православні східного обряду відзначають 24 квітня, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.