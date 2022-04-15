Погода на Вербное воскресенье - в Украину идет похолодание с дождями

В некоторых регионах ожидаются заморозки.

В ближайшие дни после небольшого потепления в Украину вернутся дожди с похолоданием.

Как сообщает Укргидрометцентр, в выходные холоднее всего будет в западных и северных областях, кратковременные дожди синоптики прогнозируют во всех областях.

В субботу, 16 апреля, на западе ночью ожидается +6…+8°, днем потеплеет до +10°. На севере температура воздуха опустится до +6°, днем +9°. Пройдет небольшой дождь.

В большинстве центральных областей днем умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +11…+13° тепла.

В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами небольшой (в Одесской и Николаевской областях умеренный) дождь, днем умеренные дожди. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях без осадков, ясная погода. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +15…+17° тепла.

В Киеве ожидается небольшой дождь, температура ночью и днем +7…+9°.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля

На Вербное воскресенье, 17 апреля, похолодание усилится, всю Украину зальет дождями.

На западе страны похолодает ночью до +1…+3°, днем +6…+8° тепла. В остальных регионах температура будет колебаться ночью от +2 до +5°, днем от +7 до +10°, на юге до +17°.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве 16 и 17 апреля прогнозируют дождь. В начале недели в столице существенно похолодает, температура воздуха опустится ночью до +1°, днем до +5°.

Прогноз погоды в Киеве 15-21 апреля

В Харькове в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, ночью до +4°, днем до +15° тепла.

Прогноз погоды в Харькове 15-21 апреля

Во Львове с понедельника похолодает, ожидаются заморозки. 18 и 19 апреля температура воздуха опустится ночью до -2°, днем до +4°. С 19 апреля прогнозируют сильные дожди.

Прогноз погоды во Львове 15-21 апреля

В Одессе в ближайшие дни не прогнозируют значительных осадков. Днем переменная облачность, до +15° тепла. С 17 апреля синоптики обещают дожди и похолодание.

Прогноз погоды в Одессе 15-21 апреля

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается потепление до +16°. С 17 апреля прогнозируют похолодание и дожди.

Прогноз погоды в Днепре 15-21 апреля

Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует во второй половине апреля в Украине похолодание и ночные заморозки .

Пасху, которую православные восточного обряда отмечают 24 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.