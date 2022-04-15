Погода на Вербное воскресенье - в Украину идет похолодание с дождями
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В некоторых регионах ожидаются заморозки.
В ближайшие дни после небольшого потепления в Украину вернутся дожди с похолоданием.
Как сообщает Укргидрометцентр, в выходные холоднее всего будет в западных и северных областях, кратковременные дожди синоптики прогнозируют во всех областях.
В субботу, 16 апреля, на западе ночью ожидается +6…+8°, днем потеплеет до +10°. На севере температура воздуха опустится до +6°, днем +9°. Пройдет небольшой дождь.
В большинстве центральных областей днем умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +11…+13° тепла.
В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами небольшой (в Одесской и Николаевской областях умеренный) дождь, днем умеренные дожди. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях без осадков, ясная погода. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +15…+17° тепла.
В Киеве ожидается небольшой дождь, температура ночью и днем +7…+9°.
На Вербное воскресенье, 17 апреля, похолодание усилится, всю Украину зальет дождями.
На западе страны похолодает ночью до +1…+3°, днем +6…+8° тепла. В остальных регионах температура будет колебаться ночью от +2 до +5°, днем от +7 до +10°, на юге до +17°.
Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:
В Киеве 16 и 17 апреля прогнозируют дождь. В начале недели в столице существенно похолодает, температура воздуха опустится ночью до +1°, днем до +5°.
В Харькове в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, ночью до +4°, днем до +15° тепла.
Во Львове с понедельника похолодает, ожидаются заморозки. 18 и 19 апреля температура воздуха опустится ночью до -2°, днем до +4°. С 19 апреля прогнозируют сильные дожди.
В Одессе в ближайшие дни не прогнозируют значительных осадков. Днем переменная облачность, до +15° тепла. С 17 апреля синоптики обещают дожди и похолодание.
В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается потепление до +16°. С 17 апреля прогнозируют похолодание и дожди.
Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует во второй половине апреля в Украине похолодание и ночные заморозки .
Пасху, которую православные восточного обряда отмечают 24 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.
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