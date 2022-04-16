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Сильні дощі та заморозки до -5: синоптики розповіли, жителям яких регіонів не пощастить найбільше

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Погода в Україні Новина оновлена 16 квітня 2022, 11:24
Погода в Україні

Синоптики попереджають, що погода найближчими днями буде вкрай перемінливою

У неділю в Україні посилиться похолодання, окрім того, синоптики заявляють про ймовірність випадання мокрого снігу майже у всіх куточках країни. Тепла та суха погода передбачається лише на сході.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написала головна народна синоптикиня України Наталка Діденко, зазначивши, що потепління відновиться з середини наступного тижня.

Згідно з інформацією, які оприлюднив портал "sinoptik", у неділю, 17 квітня, у переважній більшості центральних регіонів країни, а саме на Харківщині, Одещині та Миколаївщині йтимуть невеликі дощі, у Карпатах очікуються дощі з мокрим снігом, решта територій — без опадів.

Вітер буде північним, північно-східним із поривами від 7 до 12 м/с.

У Києві в неділю також очікується не сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів уночі, вдень передбачається +8…+10 градусів.

Погода у Києві
Погода у Києві

У Харкові упродовж усього дня буде хмарна погода. Уночі йтиме сильний дощ, проте до ранку він має припинитися. Синоптики повідомляють, що у денні години опадів не передбачається, проте увечері знову почне дощити. Температура повітря утримуватиметься від +6 до +11 градусів.

Погода у Харкові
Погода у Харкові

У Львові ранок буде безхмарним, вже ближче до обіду погода стане похмурою, удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Показники температурних стовпчиків коливатимуться від +3 до +7 градусів тепла, а от уночі буде морозно — до -1. На поверхні ґрунту — до -5 градусів.

Погода у Львові
Погода у Львові

Весь день у Дніпрі буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря — від +7 до +10 градусів.

Погода у Дніпрі
Погода у Дніпрі

В Одесі 17 квітня також дощитиме. Ближче до вечора ймовірна злива. Показники температурних стовпчиків у денні години утримуватимуться на позначках від +6 до +7 градусів. Уночі +8…+10 градусів.

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, які погодні умови варто очікувати українцям на свято Вербної неділі.

Теги:
#Погода #Погодні умови #Прогноз #Температура #Синоптик
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