Природні гойдалки: як зміниться погода до Вербної неділі

Прогноз погоди на тиждень, включаючи важливу дату для православних християн.

У середині квітня 2022 року віруючі святкують Вербну неділю — християнське свято, присвячене в’їзду Ісуса до Єрусалиму. Провести подію без парасольки вдасться не всім українцям.

Чи порадує вірян та інших громадян України погода цього тижня та у свято дізнався "Телеграф".

Вербний тиждень буде з дощами та мінливою хмарністю на всій території країни. У четвер, 14 квітня, сонце ще затримається на небосхилі, але вже з 15 квітня розпочнуться дощі. Спочатку – на заході України.

Прогноз погоди в Україні 14 квітня

Прогноз погоди в Україні 15 квітня

Потім задощить вже по всій території країни. При цьому температура впаде на 2-5 градусів, залежно від регіону. Але у Вербну неділю синоптики українського гідрометцентру обіцяють сонячну погоду із хмарністю.

Прогноз погоди в Україні 16 квітня

Прогноз погоди в Україні 17 квітня

За даними іншого прогностичного сайту "Синоптик.юа", все не так оптимістично і неділя 17 квітня може стати найхолоднішим днем тижня у Львові та Дніпрі, а у Харкові, Одесі та Києві пройде з опадами.

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Харкові

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Дніпрі

Прогноз погоди у Одесі.

Згідно з народними прикметами погода на Вербному тижні та в неділю визначала багато моментів із майбутнього:

якщо у Вербну неділю йшов дощ, варто було розраховувати на добрий урожай,

якщо буде мороз — до врожаю ярих,

який вітер на Вербну — такий і влітку буде,

якщо погода ясна – фрукти добре вродять.

Раніше "Телеграф" писав, як можна привітати з Вербною неділею своїх рідних та близьких, адже у релігійній традиції це саме сімейне свято.

Цього дня віруючі моляться не лише про здоров’я та удачу, а й про мир.