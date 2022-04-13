Природні гойдалки: як зміниться погода до Вербної неділі
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Прогноз погоди на тиждень, включаючи важливу дату для православних християн.
У середині квітня 2022 року віруючі святкують Вербну неділю — християнське свято, присвячене в’їзду Ісуса до Єрусалиму. Провести подію без парасольки вдасться не всім українцям.
Чи порадує вірян та інших громадян України погода цього тижня та у свято дізнався "Телеграф".
Вербний тиждень буде з дощами та мінливою хмарністю на всій території країни. У четвер, 14 квітня, сонце ще затримається на небосхилі, але вже з 15 квітня розпочнуться дощі. Спочатку – на заході України.
Потім задощить вже по всій території країни. При цьому температура впаде на 2-5 градусів, залежно від регіону. Але у Вербну неділю синоптики українського гідрометцентру обіцяють сонячну погоду із хмарністю.
За даними іншого прогностичного сайту "Синоптик.юа", все не так оптимістично і неділя 17 квітня може стати найхолоднішим днем тижня у Львові та Дніпрі, а у Харкові, Одесі та Києві пройде з опадами.
Згідно з народними прикметами погода на Вербному тижні та в неділю визначала багато моментів із майбутнього:
- якщо у Вербну неділю йшов дощ, варто було розраховувати на добрий урожай,
- якщо буде мороз — до врожаю ярих,
- який вітер на Вербну — такий і влітку буде,
- якщо погода ясна – фрукти добре вродять.
Раніше "Телеграф" писав, як можна привітати з Вербною неділею своїх рідних та близьких, адже у релігійній традиції це саме сімейне свято.
Цього дня віруючі моляться не лише про здоров’я та удачу, а й про мир.