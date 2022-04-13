Природные качели: как изменится погода к Вербному воскресенью

Прогноз погоды на неделю, включая важную дату для православных христиан.

В середине апреля 2022 года верующие празднуют Вербное воскресенье — христианский праздник, посвященный въезду Иисуса в Иерусалим. Провести событие без зонта удастся не всем украинцам.

Порадует ли верующих и других граждан Украины погода на этой недели и в праздник узнал "Телеграф".

Вербная неделя будет с дождями и переменной облачностью на всей территории страны. В четверг, 14 апреля, солнце еще задержится на небосклоне, но уже с 15 апреля начнутся дожди. Вначале — на западе Украине.

Прогноз погоды в Украине 14 апреля

Прогноз погоды в Украине 15 апреля

Затем задождит уже по всей территории страны. При этом температура упадет на 2-5 градусов в зависимости от региона. Но в Вербное воскресенье синоптики украинского гидрометцентра обещают солнечную погоду с облачностью.

Прогноз погоды в Украине 16 апреля

Прогноз погоды в Украине 17 апреля

По данным другого прогностического сайта "Синоптик.юа", все не так оптимистично и воскресенье 17 апреля может стать самым холодным днем недели во Львове и Днепре, а в Харькове, Одессе и Киеве пройдет с осадками.

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Одессе

Согласно народным приметам погода на Вербной недели и в воскресенье определяла многие моменты из будущего:

если в Вербное воскресенье шел дождь, стоило рассчитывать на хороший урожай,

если будет мороз — к урожаю яровых,

какой ветер на Вербное — такой и летом буде,

если погода ясная — фрукты хорошо уродят.

Читайте также: Категория Lifestyle Вербное воскресенье 2022: что категорически нельзя делать в праздник Это великий праздник, который отмечается в последнее воскресенье Великого поста.

Ранее "Телеграф" писал, как можно поздравить с Вербным воскресеньем своих родных и близких, ведь в религиозной традиции это именно семейный праздник.

В этот день верующие молятся не только про здоровье и удачу, но и о мире.