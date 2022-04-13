Природные качели: как изменится погода к Вербному воскресенью
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Прогноз погоды на неделю, включая важную дату для православных христиан.
В середине апреля 2022 года верующие празднуют Вербное воскресенье — христианский праздник, посвященный въезду Иисуса в Иерусалим. Провести событие без зонта удастся не всем украинцам.
Порадует ли верующих и других граждан Украины погода на этой недели и в праздник узнал "Телеграф".
Вербная неделя будет с дождями и переменной облачностью на всей территории страны. В четверг, 14 апреля, солнце еще задержится на небосклоне, но уже с 15 апреля начнутся дожди. Вначале — на западе Украине.
Затем задождит уже по всей территории страны. При этом температура упадет на 2-5 градусов в зависимости от региона. Но в Вербное воскресенье синоптики украинского гидрометцентра обещают солнечную погоду с облачностью.
По данным другого прогностического сайта "Синоптик.юа", все не так оптимистично и воскресенье 17 апреля может стать самым холодным днем недели во Львове и Днепре, а в Харькове, Одессе и Киеве пройдет с осадками.
Согласно народным приметам погода на Вербной недели и в воскресенье определяла многие моменты из будущего:
- если в Вербное воскресенье шел дождь, стоило рассчитывать на хороший урожай,
- если будет мороз — к урожаю яровых,
- какой ветер на Вербное — такой и летом буде,
- если погода ясная — фрукты хорошо уродят.
Ранее "Телеграф" писал, как можно поздравить с Вербным воскресеньем своих родных и близких, ведь в религиозной традиции это именно семейный праздник.
В этот день верующие молятся не только про здоровье и удачу, но и о мире.