Укр

Природные качели: как изменится погода к Вербному воскресенью

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В некоторых городах задождит Новость обновлена 13 апреля 2022, 06:46
В некоторых городах задождит

Прогноз погоды на неделю, включая важную дату для православных христиан.

В середине апреля 2022 года верующие празднуют Вербное воскресенье — христианский праздник, посвященный въезду Иисуса в Иерусалим. Провести событие без зонта удастся не всем украинцам.

Порадует ли верующих и других граждан Украины погода на этой недели и в праздник узнал "Телеграф".

Вербная неделя будет с дождями и переменной облачностью на всей территории страны. В четверг, 14 апреля, солнце еще задержится на небосклоне, но уже с 15 апреля начнутся дожди. Вначале — на западе Украине.

Прогноз погоды в Украине 14 апреля
Прогноз погоды в Украине 14 апреля
Прогноз погоды в Украине 15 апреля
Прогноз погоды в Украине 15 апреля

Затем задождит уже по всей территории страны. При этом температура упадет на 2-5 градусов в зависимости от региона. Но в Вербное воскресенье синоптики украинского гидрометцентра обещают солнечную погоду с облачностью.

Прогноз погоды в Украине 16 апреля
Прогноз погоды в Украине 16 апреля
Прогноз погоды в Украине 17 апреля
Прогноз погоды в Украине 17 апреля

По данным другого прогностического сайта "Синоптик.юа", все не так оптимистично и воскресенье 17 апреля может стать самым холодным днем недели во Львове и Днепре, а в Харькове, Одессе и Киеве пройдет с осадками.

Прогноз погоды во Львове
Прогноз погоды во Львове
Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Одессе
Прогноз погоды в Одессе

Согласно народным приметам погода на Вербной недели и в воскресенье определяла многие моменты из будущего:

  • если в Вербное воскресенье шел дождь, стоило рассчитывать на хороший урожай,
  • если будет мороз — к урожаю яровых,
  • какой ветер на Вербное — такой и летом буде,
  • если погода ясная — фрукты хорошо уродят.

Ранее "Телеграф" писал, как можно поздравить с Вербным воскресеньем своих родных и близких, ведь в религиозной традиции это именно семейный праздник.

В этот день верующие молятся не только про здоровье и удачу, но и о мире.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды #Вербное воскресенье
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