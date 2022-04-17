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Кохання не знає кордонів: в Україні спростили укладення шлюбу у воєнний час

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Харківські волонтери-медики одружилися у метро Новина оновлена 17 квітня 2022, 09:37
Харківські волонтери-медики одружилися у метро

Укласти шлюб під час воєнного стану — справа, яка може бути не простою

Щоб допомогти українцям, які хочуть поєднати себе шлюбом, в Міністерстві юстиції внесли певні зміни до процедури.

Вийти заміж чи одружуватися в Україні можна в будь-якому органі Держреєстрації актів цивільного стану на території, де бойові дії не ведуться, зазначає заступник міністра Валерія Коломієць. Такою можливістю з 24 лютого скористалися майже 22 тисячі пар.

Терміни: подати заяву та розписатися можна в один день.

Хто може реєструвати шлюб: не лише органи ДРАЦС, а ще й поліцейські та військові.

Як зареєструвати шлюб військовим: для тих, хто проходить службу зробили можливість одружуватися дистанційно. Для них визначили порядок дій — спочатку потрібно звернутися до свого командира з відповідною заявою. Якщо один або навіть обидва учасники не можуть бути особисто — вони можуть під'єднатися дистанційно і брати участь у церемонії через Zoom.

Раніше "Телеграф" писав, що одружився "краш" українок серед військових — Артур Тураєв. Вони з нареченою на церемонії були особисто.

Також публікувалася інструкція, що робити, якщо ваші близькі або родичі зникли, потрапили в полон або викрадені внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Теги:
#Шлюб #Весілля #Заміжжя
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