Кохання не знає кордонів: в Україні спростили укладення шлюбу у воєнний час

Укласти шлюб під час воєнного стану — справа, яка може бути не простою

Щоб допомогти українцям, які хочуть поєднати себе шлюбом, в Міністерстві юстиції внесли певні зміни до процедури.

Вийти заміж чи одружуватися в Україні можна в будь-якому органі Держреєстрації актів цивільного стану на території, де бойові дії не ведуться, зазначає заступник міністра Валерія Коломієць. Такою можливістю з 24 лютого скористалися майже 22 тисячі пар.

Терміни: подати заяву та розписатися можна в один день.

Хто може реєструвати шлюб: не лише органи ДРАЦС, а ще й поліцейські та військові.

Як зареєструвати шлюб військовим: для тих, хто проходить службу зробили можливість одружуватися дистанційно. Для них визначили порядок дій — спочатку потрібно звернутися до свого командира з відповідною заявою. Якщо один або навіть обидва учасники не можуть бути особисто — вони можуть під'єднатися дистанційно і брати участь у церемонії через Zoom.

Читайте також: Категорія Україна Чи законно вручати повістки в армію на блокпостах: пояснюють військові В окремих регіонах чимало чоловіків отримали повістку не вдома

Раніше "Телеграф" писав, що одружився "краш" українок серед військових — Артур Тураєв. Вони з нареченою на церемонії були особисто.

Також публікувалася інструкція, що робити, якщо ваші близькі або родичі зникли, потрапили в полон або викрадені внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.