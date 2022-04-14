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Ваші близькі зникли або у полоні: у МВС дали план дій

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Над ідентифікацією загиблих працюють судмедексперти Новина оновлена 14 квітня 2022, 07:37
Над ідентифікацією загиблих працюють судмедексперти

За рішенням слідчого може знадобитися аналіз ДНК

Під час російського вторгнення в Україну солдати армії рф атакують мирне населення — зафіксовані випадки тортур, розстрілів, масових згвалтувань. На окупованих територіях викрадають як людей, що висловлювалися на підтримку України, так і представників ЗМІ, влади, бізнесу.

У Міністерстві внутрішніх справ України опублікували порядок подання заяв про зниклих безвісти, у разі викрадення або потрапляння в полон людей. Також поліція звернулася до українців із проханням повідомляти про масові братські могили та місця виявлення тіл.

Зазначимо, що заяви та повідомлення приймаються Нацполіцією того дня, коли звернулися близькі родичі зниклого або ті, кому відомо про факт зникнення.

Як можна повідомити про зникнення, полон або викрадення:

  • надіславши інформацію поштою,
  • за телефоном 102,
  • на цілодобовій гарячій лінії 0894201867;
  • у відділі поліції.

Які дані потрібно повідомити (максимально повну інформацію про людину та обставини її зникнення):

  • дата та місце зникнення
  • анкетні дані людини, включаючи дату народження
  • особливості зовнішності, наприклад татуювання або шрами,
  • що було при собі та при цьому має номер (паспорт, телефон)
  • кому ще може бути відомо про зникнення, викрадення чи полон.

У разі потреби у поліції рекомендують здати родичам ДНК зразок для подальшого порівняння. В Україні це можуть зробити біологічні батьки чи діти зниклого. Для цього мають бути документи (паспорт або свідоцтво про народження). Для здачі ДНК потрібна ухвала слідчого, експертиза проводиться коштом держави.

Зазначається, що за кожним фактом зникнення, викрадення або полону відкривається кримінальна справа.

Раніше "Телеграф" писав, що росія не гребує вивозити з окупованих територій людей нібито в евакуацію, відправляючи їх до Сибіру і за Полярне коло. При цьому багато неповнолітніх не володіють російською мовою, що спростовує міф роспропаганди про "захист російськомовних" — дітей змусять вивчити мову.

Теги:
#Поліція #ДНК #Заява #Полон #Зниклі
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