Укр

Любовь не знает границ: в Украине упростили заключение брака в военное время

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Харьковские волонтеры-медики поженились в метро

Заключить брак во время военного положения — дело, которое может быть не простым

Чтобы помочь украинцам, которые хотят соединить себя узами брака, в Министерстве юстиции внесли определенные изменения в процедуру.

Выйти замуж или женится в Украине можно в любом органе Госрегистрации актов гражданского состояния на территории, где боевые действия не ведутся, отмечает замминистра Валерия Коломиец. Такой возможностью с 24 февраля воспользовались почти 22 тысячи пар.

Сроки: подать заявление и расписаться можно в один день.

Кто может регистрировать брак: не только органы ГРАГС, а еще и полицейские и военные.

Как зарегистрировать брак военным: для тех, кто проходит службу сделали возможность вступать в брак дистанционно. Для них определили порядок действий — в начале нужно обратиться к своему командиру с соответствующим заявлением. Если один или даже оба вступающих в брак не могут присутствовать лично — они могут подключиться дистанционно и участвовать в церемонии через Zoom.

Ранее "Телеграф" писал, что в брак вступил один из "крашей" украинок среди военных — Артур Тураев. Они с невестой на церемонии присутствовали лично.

Также публиковалась инструкция, что делать если ваши близкие или родственники пропали, попали в плен или похищены в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

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#Брак #Свадьба #Замужество
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