"Не віримо словам": Зеленський відверто сказав, що тепер важливо Україні

Наша країна змінила своє ставлення до сусідів

Україна більше не має наміру вірити словам міжнародних політиків після початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це розповіла президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Я не вірю світові. Після того, як ми побачили, що відбувається в Україні… я не вірю в це почуття, що ми маємо вірити — деяким країнам чи деяким лідерам", — сказав він.

Він зазначив, що Україна перестала вірити своїм сусідам після початку вторгнення росії, у тому числі зникла віра і в міжнародні договори, після того, як наша країна отримала після Будапештського меморандуму.

"Ми просто віримо в договірні, прагматичні речі", — наголосив він.

Зеленський додав, що друзі України та її партнери можуть довести це на практиці, надавши нашій країні зброю та гроші, а також докласти зусиль до того, щоб зупинити росію.

Водночас він наголосив, що Україна ще зберігає віру в те, що міжнародні друзі підтримають її не лише словом, а й справою.

Зокрема, президент зазначив, що хотів би щоб його французький колега Еммануель Макрон приїхав до Києва і на власні очі побачив те, що творили тут російські окупанти.

"Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", — зазначив Зеленський, додавши, що, можливо, французький президент змінить свою думку про геноцид українців росіянами.

Як повідомлялося раніше, Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговорів про територіальні поступки. У тому числі він заявив, що українці воюватимуть за Донбас до переможного кінця, оскільки захоплення цієї частини країни може позначитися на ході всієї російсько-української війни.