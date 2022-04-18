Де вдарять заморозки, а де пройдуть сильні зливи: погода на передвеликодній тиждень

Протягом великоднього тижня Україну заллє дощами.

Найближчими днями погода в Україні буде переважно холодною та дощовою.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 18 квітня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний дощ. На півночі, центрі та сході країни очікуються значні опади.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура у східній та південно-східній частині вдень +11...+16° тепла, у західних областях вранці заморозки 0...-5°; у північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°, вдень +8…+10° тепла.

У Харківській, Донецькій, Луганській областях удень до +15...+17°, помірний дощ.

На півдні країни синоптики прогнозують дощ, температура повітря вдень +9…+11° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня

У вівторок, 19 квітня, в країні також йтиме дощ, у Карпатах з мокрим снігом. На півночі та сході країни очікуються грози. Температура повітря на заході вночі +1…+6° тепла, вдень +4…+10° тепла, у східних областях уночі +5…+11°, вдень +13…+19°, на решті території вночі +1…+7° тепла.

У Києві тиждень також буде холодним та дощовим. Температура різко впаде до позначки +6...+8° вдень і +2...+4° вночі, на поверхні грунту заморозки до -3°.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві тиждень перед Великоднем буде дощовим та холодним. У вівторок, 19 квітня, прогнозують мокрий сніг.

Прогноз погоди у Києві 18-24 квітня

У Харкові найближчими днями синоптики прогнозують дощі, у вівторок із грозою, вночі до +5°, вдень до +16° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 18-24 квітня

У Львові з понеділка похолодає, очікуються заморозки. 18 та 19 квітня температура повітря опуститься вночі до -2°, вдень до +6°. 21-22 квітня прогнозують сильні зливи.

Прогноз погоди у Львові 18-24 квітня

В Одесі найближчими днями прогнозують незначні опади. Вдень мінлива хмарність, до +12° тепла. 24 квітня, на Великдень, потеплішає до +16°.

Прогноз погоди у Одесі 18-24 квітня

У Дніпрі у найближчі кілька діб очікується похмура погода та дощі. 22 квітня прогнозують зливи.

Прогноз погоди у Дніпрі 18-24 квітня

Зазначимо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує у другій половині квітня в Україні похолодання та нічні заморозки.

Великдень, який православні східного обряду відзначають 24 квітня, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.