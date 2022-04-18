Где ударят заморозки, а где пройдут сильные ливни: погода на предпасхальную неделю

В течение пасхальной недели Украину зальет дождями.

В ближайшие дни погода в Украине будет преимущественно холодной и дождливой.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 18 апреля, в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный дождь. На севере, центре и востоке страны ожидаются значительные осадки.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в восточной и юго-восточной части днем +11…+16° тепла, в западных областях утром заморозки 0…-5°; в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности грунта заморозки 0…-3°, днем +8…+10° тепла.

В Харьковской, Донецкой, Луганской областях днем до +15…+17°, умеренный дождь.

На юге страны синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем +9…+11° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля

Во вторник, 19 апреля, в стране также будут идти дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На севере и востоке страны ожидаются грозы. Температура воздуха на западе ночью +1…+6° тепла, днем +4…+10° тепла, в восточных областях ночью +5…+11°, днем +13…+19°, на остальной территории ночью +1…+7° тепла.

В Киеве неделя также будет холодной и дождливой. Температура резко упадет до отметки +6…+8° днем и +2…+4° ночью, на поверхности грунта заморозки до -3°.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве неделя перед Пасхой будет дождливой и холодной. Во вторник, 19 апреля, прогнозируют мокрый снег.

Прогноз погоды в Киеве 18-24 апреля

В Харькове в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, во вторник с грозой, ночью до +5°, днем до +16° тепла.

Прогноз погоды в Харькове 18-24 апреля

Во Львове с понедельника похолодает, ожидаются заморозки. 18 и 19 апреля температура воздуха опустится ночью до -2°, днем до +6°. 21-22 апреля прогнозируют сильные дожди.

Прогноз погоды во Львове 18-24 апреля

В Одессе в ближайшие дни прогнозируют незначительные осадки. Днем переменная облачность, до +12° тепла. 24 апреля, на Пасху, потеплеет до +16°.

Прогноз погоды в Одессе 18-24 апреля

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается пасмурная погода и дожди. 22 апреля прогнозируют ливни.

Прогноз погоды в Днепре 18-24 апреля

Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует во второй половине апреля в Украине похолодание и ночные заморозки .

Пасху, которую православные восточного обряда отмечают 24 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.