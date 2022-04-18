Где ударят заморозки, а где пройдут сильные ливни: погода на предпасхальную неделю
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В течение пасхальной недели Украину зальет дождями.
В ближайшие дни погода в Украине будет преимущественно холодной и дождливой.
Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 18 апреля, в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный дождь. На севере, центре и востоке страны ожидаются значительные осадки.
Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в восточной и юго-восточной части днем +11…+16° тепла, в западных областях утром заморозки 0…-5°; в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности грунта заморозки 0…-3°, днем +8…+10° тепла.
В Харьковской, Донецкой, Луганской областях днем до +15…+17°, умеренный дождь.
На юге страны синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем +9…+11° тепла.
Во вторник, 19 апреля, в стране также будут идти дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На севере и востоке страны ожидаются грозы. Температура воздуха на западе ночью +1…+6° тепла, днем +4…+10° тепла, в восточных областях ночью +5…+11°, днем +13…+19°, на остальной территории ночью +1…+7° тепла.
В Киеве неделя также будет холодной и дождливой. Температура резко упадет до отметки +6…+8° днем и +2…+4° ночью, на поверхности грунта заморозки до -3°.
Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:
В Киеве неделя перед Пасхой будет дождливой и холодной. Во вторник, 19 апреля, прогнозируют мокрый снег.
В Харькове в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, во вторник с грозой, ночью до +5°, днем до +16° тепла.
Во Львове с понедельника похолодает, ожидаются заморозки. 18 и 19 апреля температура воздуха опустится ночью до -2°, днем до +6°. 21-22 апреля прогнозируют сильные дожди.
В Одессе в ближайшие дни прогнозируют незначительные осадки. Днем переменная облачность, до +12° тепла. 24 апреля, на Пасху, потеплеет до +16°.
В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается пасмурная погода и дожди. 22 апреля прогнозируют ливни.
Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует во второй половине апреля в Украине похолодание и ночные заморозки .
Пасху, которую православные восточного обряда отмечают 24 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.
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