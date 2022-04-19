Рішення Монобанку закрити карти жителям Криму та ОРДЛО обернулося скандалом: у чому його суть

Банк припиняє надавати послуги у п’яти країнах світу, а також у Криму та ОРДЛО

"Монобанк" повідомив про припинення обслуговування своїх клієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму, а також у низці країн. Проте, таке рішення вже зіткнулося з різкою критикою, зокрема, і від Постійного представництва президента України в АР Крим.

Про рішення обмежити можливість користування послугами "Монобанку" написав його співзасновник Олег Гороховський у своєму Фейсбуку.

Зокрема, він повідомив, що послугами банку не зможуть користуватися люди, які до вторгнення перебували й продовжують залишатися на території росії, Білорусі, КНДР, Еритреї та Сирії. Крім того, під цю заборону потрапили жителі ОРДЛО та Криму.

"Загалом 11 251 особа. Рахунки цих людей будуть закриті", — написав він.

На ці слова відреагувала заступник постпреду президента в АРК Таміла Ташева, яка зазначила, що наша країна навпаки намагається докласти максимальних зусиль, аби зберегти зв’язки мешканців окупованого півострова з Україною та всіляко намагається їм допомогти.

"Це наші громадяни: нам їх треба підтримувати, а не карати. Не потрібно карати жертв, це помилкова практика", — написала вона і закликала ухвалити збалансоване рішення, яке відповідатиме букві закону.

У відповідь на це Гороховський послався на заборону Нацбанку на відкриття нових карток у Криму, зазначивши, що заборона не ставить за мету дискримінувати мешканців півострова, а лише відмовитися від співпраці з тими, хто вирішив сховатися від війни на території півострова.

Ташева після цього зазначила, що представництво пізніше оприлюднить офіційну позицію щодо цього питання.

Як повідомлялося раніше, російські війська почали наступ на Донбасі та змогли взяти під свій контроль Кремінну, що на Луганщині. Водночас влада Луганщини закликала мирних жителів евакуюватися в безпечне місце, поки що є така можливість.