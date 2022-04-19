Решение Монобанка закрыть карты жителям Крыма и ОРДЛО обернулось скандалом: в чем его суть

Банк прекращает предоставлять услуги в пяти странах мира, а также в Крыму и ОРДЛО

"Монобанк" сообщил о прекращении обслуживания своих клиентов, которые проживают на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма, а также в ряде стран. Однако такое решение уже столкнулось с резкой критикой, в том числе, и от Постоянного представительства президента Украины в АР Крым.

О решении ограничить возможность пользования услугами "Монобанка" написал его сооснователь Олег Гороховский в своем Фейсбук.

В частности он сообщил, что услугами банка не смогут пользоваться люди, которые до вторжения находились и продолжают оставаться на территории россии, Беларуси, КНДР, Эритреи и Сирии. Кроме того, под этот запрет попали жители ОРДЛО и Крыма.

"В общей сложности 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты", — написал он.

На эти слова отреагировала заместитель постпреда президента в АРК Тамила Ташева, которая отметила, что наша страна наоборот пытается приложить максимальные усилия, чтобы сохранить связи жителей оккупированного полуострова с Украиной и всячески пытается им помочь.

"Это наши граждане: нам их нужно поддерживать, а не наказывать. Не нужно наказывать жертв, это ошибочная практика", — написала она и призвала принять сбалансированное решение, которое будет соответствовать букве закона.

В ответ на это Гороховский сослался на запрет Нацбанка на открытие новых карт в Крыму, отметив, что запрет не ставит целью дискриминировать жителей полуострова, а лишь отказаться от сотрудничества с теми, кто решил спрятаться от войны на территории полуострова.

Ташева после этого отметила, что представительство позже обнародует официальную позицию по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, российские войска начали наступление на Донбассе и смогли взять под свой контроль Кременную, что в Луганской области. Вместе с тем власти Луганщины призвали мирных жителей эвакуироваться в безопасное место, пока еще есть такая возможность.