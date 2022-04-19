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Українцям продовжили можливість виїжджати за кордон за внутрішніми паспортами: деталі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кордон України Новина оновлена 19 квітня 2022, 01:30
Кордон України

Українці можуть і надалі виїжджати за кордон без оформлення закордонного паспорта

Україна продовжує можливість перетину кордону за внутрішніми документами через те, що громадяни не завжди мають змогу оформити закордонний паспорт в умовах воєнного стану.

Про це проінформувала пресслужба МВС у своєму телеграм-каналі.

"Саме за гуманітарними обставинами та за раніше досягнутими домовленостями із суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть перепустку громадян України, у тому числі і за внутрішнім паспортним документом", — йдеться у повідомленні.

Також там наголосили, що така можливість надаватиметься жителям усіх областей незалежно від області, в якій вони проживали.

Як відомо з початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну з нашої країни виїхало близько 4,4 мільйона біженців, більшість з яких попрямували до Польщі та інших країн Європи.

Варто зазначити, що багато хто з них перетнув кордон на власному автомобілі. Деякі країни Європи пішли на поступки українцям та скасували необхідність мати "зелену карту" — поліс страхування для виїзду за кордон. Втім, вона все одно знадобиться тим, хто збирається залишитися в ЄС на тривалий термін.

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#Україна #МВС
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