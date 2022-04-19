Украинцам продлили возможность выезжать за границу по внутренним паспортам: детали
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Украинцы могут и впредь выезжать за границу без оформления загранпаспорта
Украина продлевает возможность пересечения границы по внутренним документам из-за того, что у граждан не всегда есть возможность оформить загранпаспорт в условиях военного положения.
Об этом проинформировала пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.
"Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу", — говорится в сообщении.
Также там подчеркнули, что такая возможность будет предоставляться жителям всех областей вне зависимости от области, в которой они проживали.
Как известно с начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину из нашей страны выехало около 4,4 миллиона беженцев, большинство из которых направились в Польшу и другие страны Европы.
Стоит отметить, что многие из них пересекли границу на личном автомобиле. Некоторые страны Европы пошли на уступки украинцам и отменили необходимость иметь "зеленую карту" — полис страхования для выезда за границу. Впрочем, она все равно понадобится для тех, кто собирается остаться в ЕС на длительный срок.
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