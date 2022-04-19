Украинцам продлили возможность выезжать за границу по внутренним паспортам: детали

Украинцы могут и впредь выезжать за границу без оформления загранпаспорта

Украина продлевает возможность пересечения границы по внутренним документам из-за того, что у граждан не всегда есть возможность оформить загранпаспорт в условиях военного положения.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

"Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу", — говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что такая возможность будет предоставляться жителям всех областей вне зависимости от области, в которой они проживали.

Как известно с начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину из нашей страны выехало около 4,4 миллиона беженцев, большинство из которых направились в Польшу и другие страны Европы.

Стоит отметить, что многие из них пересекли границу на личном автомобиле. Некоторые страны Европы пошли на уступки украинцам и отменили необходимость иметь "зеленую карту" — полис страхования для выезда за границу. Впрочем, она все равно понадобится для тех, кто собирается остаться в ЕС на длительный срок.