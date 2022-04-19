Українцям обіцяють погодні гойдалки: заморозки, зливи та до +21 тепла

На тиждень перед Великоднем синоптики прогнозують дощі та похолодання.

В Україні у вівторок, 19 квітня, очікуються дощі у північних, центральних та південних областях, місцями грози. На решті території країни без опадів, ясно. Подекуди синоптики прогнозують заморозки, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України ясно, без опадів; температура повітря вночі -1...-3°, вдень +9...+11°. У Карпатах слід очікувати мокрий сніг, температура вночі -1...-5°, вдень +9...+1°.

На півночі України похмуро, вдень пройдуть дощі. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +9...+10°.

У центрі України вдень очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +10...+12°.

У східних регіонах вдень очікуються дощі із грозами; температура повітря вночі +7...+9°, вдень +19...+21°.

На півдні малохмарно та без опадів, у Криму невеликий дощ; температура повітря вночі +3...+5°, вдень +11...+13°. Подекуди потеплішає до +15°.

У Києві у вівторок буде холодно та дощитиме. Температура вночі +1...+3° вдень та +7...+9°.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня

У середу, 20 квітня, погода суттєво не зміниться, у всіх областях очікуються дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +8...+10°.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

Сайт Sinoptik повідомляє, що найближчого тижня в Україні буде холодно та дощитиме. У деяких регіонах очікуються заморозки.

Погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві 19 квітня прогнозую сильні дощі та похолодання до +8°. Із суботи потеплішає, очікується до +18°.

Прогноз погоди у Києві 19-24 квітня

У Харкові найближчими днями синоптики прогнозують незначні опади.

Прогноз погоди у Харкові 19-24 квітня

У Львові похолодає та очікуються заморозки. 19 та 20 квітня температура повітря опуститься вночі до -1°, вдень до +9°. Пройдуть дощі з мокрим снігом.

Прогноз погоди у Львові 19-24 квітня

В Одесі 19 квітня очікується ясна погода, вдень до +11° тепла. 24 квітня, на Великдень, потеплішає до +17°.

Прогноз погоди у Одесі 19-24 квітня

У Дніпрі в найближчу кілька діб очікуються дощі. 19 квітня прогнозують зливи, температура повітря вночі +5°, а вдень +8°.

Прогноз погоди у Дніпрі 19-24 квітня

Зазначимо, синоптики докладно розповіли, якою буде погода на Великдень, 24 квітня.

Нагадаємо, що у православних східного обряду розпочався Страсний тиждень, що можна і не можна робити у ці дні – читайте у матеріалі "Телеграфу".