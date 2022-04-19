Украинцам обещают погодные качели: заморозки, ливни и до +21 тепла
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В неделю перед Пасхой синоптики прогнозируют дожди и похолодание.
В Украине во вторник, 19 апреля, ожидаются дожди в северных, центральных и южных областях, местами грозы. На остальной территории страны без осадков, ясно. Местами синоптики прогнозируют заморозки, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины ясно, без осадков; температура воздуха ночью -1…-3°, днем +9…+11°. В Карпатах следует ждать мокрый снег, температура ночью -1…-5°, днем +9…+1°.
На севере Украины пасмурно, днем пройдут дожди. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+10°.
В центре Украины днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+10°.
В восточных регионах днем ожидаются дожди с грозами; температура воздуха ночью +7…+9°, днем +19…+21°.
На юге малооблачно и без осадков, в Крыму небольшой дождь; температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13°. Местами потеплеет до +15°.
В Киеве во вторник будет холодно и дождливо. Температура ночью +1…+3° днем и +7…+9°.
В среду, 20 апреля, погода существенно не изменится, во всех областях ожидаются дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8…+10°.
Сайт Sinoptik сообщает, что в ближайшую неделю в Украине будет холодно и дождливо. В некоторых регионах ожидаются заморозки.
Погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:
В Киеве 19 апреля прогнозирую сильный дожди и похолодание до +8°. С субботы потеплеет, ожидается до +18°.
В Харькове в ближайшие дни синоптики прогнозируют незначительные осадки.
Во Львове похолодает и ожидаются заморозки. 19 и 20 апреля температура воздуха опустится ночью до -1°, днем до +9°. Пройдут дожди с мокрым снегом.
В Одессе 19 апреля ожидается ясная погода, днем до +11° тепла. 24 апреля, на Пасху, потеплеет до +17°.
В Днепре в ближайшие несколько суток ожидаются дожди. 19 апреля прогнозируют ливни, температура воздуха ночью +5°, а днем +8°.
Отметим, синоптики подробно рассказали, какой будет погода на Пасху, 24 апреля.
Напомним, что у православных восточного обряда началась Страстная неделя, что можно и нельзя делать в эти дни — читайте в материале "Телеграфа".
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