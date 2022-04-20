Йогурти з кров’ю: як росіяни заробляють на українських дітях, щоб потім їх вбивати

Російські компанії продають українським дітям товари, а на виручені гроші спонсорують їхні вбивства

Парадоксально, але за умов відкритої війни РФ проти України наші співвітчизники продовжують купувати російську продукцію, по суті, спонсуючи армію країни-агресора. За даними сервісу Opendatabot, російським компаніям-резидентам в Україні належить 3238 торгових марок.

Найбільш жахливим виглядає той факт, що одразу 4 російські компанії володіють популярними серед українців брендами дитячих товарів. І це в той час, коли за даними Офісу Генерального прокурора України від російської агресії в Україні загинуло не менше 205 дітей та щонайменше 373 було поранено.

"Телеграф" вирішив розібратися, які російські компанії, заробляючи на українських дітях, віддають гроші в руки вбивць наших маленьких і великих співгромадян.

Данон: від 3 "Іскандерів" до 65 танків

"Тема" — таку назву має торгова марка дитячого харчування, що належить АТ "Данон росія", російському представництву французького виробника продуктів харчування "Данон".

За даними російських аналітичних систем, у 2020 році АТ "Данон росія" лише у вигляді податку на прибуток заплатила до бюджету агресора 1,671 млрд. російських рублів або приблизно 25 мільйонів доларів за курсом 2020 року.

До цієї суми можна додати 20% ПДВ, який при загальному виторгу компанії за рік у 88 мільярдів рублів, становить ще близько 18 мільярдів рублів або 250 мільйонів доларів, сплачених до бюджету агресора.

На загальну суму податків у скарбницю Росії — 275 мільйонів доларів, на вибір, можна купити:

близько 3-4 ОТРК "Іскандер" або 3 транспортних Іл-86, БДК "Саратов";

5 винищувачів Су-30 СМ або 7 Су-34, 8 Су-35;

18 вертольотів Ка-50/52

близько 20 ЗРК "Панцир-С1" або 25 штурмовиків Су-25 у базовій комплектації;

не менше 65 танків;

275 БМП-3;

близько 550 БТР-82;

2750 броньованих автомобілів "Тигр".

Що може собі дозволити армія Росії на податки від Данона

Вімм-Білль-Дан: підкинули на 2 танки

ТМ дитячого харчування "Агуша" та "Засінайко" належать ТОВ "Вімм-Білль-Дан Продукти харчування", що належить американській корпорації PepsiCo.

За 2020 рік до бюджету рф компанія виплатила 277 мільйонів рублів податку на прибуток або близько 4 мільйонів доларів, за рахунок ПДВ цю суму можна подвоювати.

На виручені таким чином 8 мільйонів доларів у бюджет, Росія може купити:

2 танки;

8 БМП-3;

16 БТР-82;

80 "Тигрів".

"Фіксики" теж вносять свій внесок

Популярні у малюків персонажі мультфільму "Фіксики" також належать компанії з РФ — АТ "Аероплан", що звітувала в 2020 році про виплату 15 мільйонів рублів податку на прибуток і близько 88 мільйонів ПДВ.

Читайте також: Категорія Новини Росії У путіна захотіли "компенсації" втрат через санкції Окремі росіяни при владі досі переконані, що "їм усі винні"

На отримані приблизно 1,5 мільйона доларів Росії може купити:

2 БМП-3;

3 БТР-82;

150 "Тигрів".

Некусайка: на 1 Крапку-У

ТОВ "Юпеко" зареєстроване у Москві, продає в Україні товари для дітей — лак, пластини від комарів та інше, під ТМ "Некусайка". Підприємство у самій Росії працює на спрощеній податковій системі і заплатило 2020 року близько 10 мільйонів рублів до бюджету РФ.

Проте, за наявними даними, саме стільки – близько 150 тисяч доларів, коштує 1 ракета Точка-У, без урахування вартості пускової установки.

Нагадаємо, 8 квітня внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, завданого Точкою-У, загинули 57 людей, серед яких 5 дітей. І українська сторона, і міжнародні експерти прямо вказали на винність Росії. Окупанти у відповідь зняли фейкове відео, в якому з посиланням на ВВС стверджували, що нібито ракета була українською.