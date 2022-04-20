Рус

Йогурти з кров’ю: як росіяни заробляють на українських дітях, щоб потім їх вбивати

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
130
Дитячі товари для вбивства дітей Новина оновлена 20 квітня 2022, 13:11
Дитячі товари для вбивства дітей

Російські компанії продають українським дітям товари, а на виручені гроші спонсорують їхні вбивства

Парадоксально, але за умов відкритої війни РФ проти України наші співвітчизники продовжують купувати російську продукцію, по суті, спонсуючи армію країни-агресора. За даними сервісу Opendatabot, російським компаніям-резидентам в Україні належить 3238 торгових марок.

Найбільш жахливим виглядає той факт, що одразу 4 російські компанії володіють популярними серед українців брендами дитячих товарів. І це в той час, коли за даними Офісу Генерального прокурора України від російської агресії в Україні загинуло не менше 205 дітей та щонайменше 373 було поранено.

"Телеграф" вирішив розібратися, які російські компанії, заробляючи на українських дітях, віддають гроші в руки вбивць наших маленьких і великих співгромадян.

Данон: від 3 "Іскандерів" до 65 танків

"Тема" — таку назву має торгова марка дитячого харчування, що належить АТ "Данон росія", російському представництву французького виробника продуктів харчування "Данон".

За даними російських аналітичних систем, у 2020 році АТ "Данон росія" лише у вигляді податку на прибуток заплатила до бюджету агресора 1,671 млрд. російських рублів або приблизно 25 мільйонів доларів за курсом 2020 року.

До цієї суми можна додати 20% ПДВ, який при загальному виторгу компанії за рік у 88 мільярдів рублів, становить ще близько 18 мільярдів рублів або 250 мільйонів доларів, сплачених до бюджету агресора.

На загальну суму податків у скарбницю Росії — 275 мільйонів доларів, на вибір, можна купити:

  • близько 3-4 ОТРК "Іскандер" або 3 транспортних Іл-86, БДК "Саратов";
  • 5 винищувачів Су-30 СМ або 7 Су-34, 8 Су-35;
  • 18 вертольотів Ка-50/52
  • близько 20 ЗРК "Панцир-С1" або 25 штурмовиків Су-25 у базовій комплектації;
  • не менше 65 танків;
  • 275 БМП-3;
  • близько 550 БТР-82;
  • 2750 броньованих автомобілів "Тигр".
Що може собі дозволити армія Росії на податки від Данона
Що може собі дозволити армія Росії на податки від Данона

Вімм-Білль-Дан: підкинули на 2 танки

ТМ дитячого харчування "Агуша" та "Засінайко" належать ТОВ "Вімм-Білль-Дан Продукти харчування", що належить американській корпорації PepsiCo.

За 2020 рік до бюджету рф компанія виплатила 277 мільйонів рублів податку на прибуток або близько 4 мільйонів доларів, за рахунок ПДВ цю суму можна подвоювати.

На виручені таким чином 8 мільйонів доларів у бюджет, Росія може купити:

  • 2 танки;
  • 8 БМП-3;
  • 16 БТР-82;
  • 80 "Тигрів".

"Фіксики" теж вносять свій внесок

Популярні у малюків персонажі мультфільму "Фіксики" також належать компанії з РФ — АТ "Аероплан", що звітувала в 2020 році про виплату 15 мільйонів рублів податку на прибуток і близько 88 мільйонів ПДВ.

На отримані приблизно 1,5 мільйона доларів Росії може купити:

  • 2 БМП-3;
  • 3 БТР-82;
  • 150 "Тигрів".

Некусайка: на 1 Крапку-У

ТОВ "Юпеко" зареєстроване у Москві, продає в Україні товари для дітей — лак, пластини від комарів та інше, під ТМ "Некусайка". Підприємство у самій Росії працює на спрощеній податковій системі і заплатило 2020 року близько 10 мільйонів рублів до бюджету РФ.

Проте, за наявними даними, саме стільки – близько 150 тисяч доларів, коштує 1 ракета Точка-У, без урахування вартості пускової установки.

Нагадаємо, 8 квітня внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, завданого Точкою-У, загинули 57 людей, серед яких 5 дітей. І українська сторона, і міжнародні експерти прямо вказали на винність Росії. Окупанти у відповідь зняли фейкове відео, в якому з посиланням на ВВС стверджували, що нібито ракета була українською.

Теги:
#Діти #Податки #Зброя #Війна з РФ
Подоляк наголошує, що Маріуполь — це Україна
Політика
Міста вже немає: у Зеленського пояснили, чи буде обмін Медведчука здачею Маріуполя
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Подоляк наголошує, що Маріуполь — це Україна
Міста вже немає: у Зеленського пояснили, чи буде обмін Медведчука здачею Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Мотузяник каже, що на Донбасі багато населених пунктів, які стали справжніми фортецями
Вирішальна битва за Донбас уже розпочалася: в Україні пояснили тактику окупанта
Дата публікації
Категорія
Спікер Держдуми рф Володін сподівається отримати відшкодування
У путіна захотіли "компенсації" втрат через санкції
Дата публікації
Категорія
Маріуполь в оточенні та блокаді з початку війни
Докладемо всіх зусиль: Україна спробує врятувати з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням