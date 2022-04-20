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Росіяни розібрали на запчастини нову пожежну машину, хоча могли викрасти її цілком

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Розібраний пожежний МАЗ Новина оновлена 20 квітня 2022, 23:00
Розібраний пожежний МАЗ

Окупанти викрали новий пожежний МАЗ, але біля кордону розібрали його на запчастини

Російські солдати під час окупації Чорнобиля змогли викрасти нову пожежну машину, проте до кордону не доїхали.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у своєму Фейсбуку.

За його словами, новий пожежний МАЗ був буквально розібрано на запчастини. Зокрема, з нього зняли всі прилади, кермо, колеса, пожежне обладнання, шланги, фари, сидіння, кермо та інші запчастини.

"Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни в цьому ж лісі, як сарана, розібрали його на деталі, наголошую — новий пожежний автомобіль МАЗ", — написав він.

Нєбитов також зазначив, що у Чорнобилі знаходилася реконструкція поста ДАІ з автомобілем ВАЗ-21011, з якого теж було знято фари.

"Не здивуюся, якщо через міжнародні санкції та припинення роботи світових автовиробників, росія готує новий концепт-кар, гібрид міліцейського "Жигуля" та пожежного МАЗу", — додав він.

У коментарях до запису користувачі мережі спробували дати пояснення поведінці окупантів. Зокрема прозвучали версії, що росіяни просто не змогли керувати автомобілем, а тому вирішили вкрасти те, що могли, а також, що такими діями солдати захотіли продати запчастини окремо і отримати за це хоч якісь гроші в Білорусі.

Як повідомлялося раніше, росіяни в Україні відзначилися своєю любов’ю до крадіжки всього, що погано лежить. Так недавно журналістам стало відомо, що один із таких відправив додому аж 450 кілограмів різних речей.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Андрій Небитов
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