Россияне разобрали на запчасти новую пожарную машину, хотя могли угнать ее целиком

Оккупанты угнали новенький пожарный МАЗ, но возле границы разобрали его на запчасти

Российские солдаты во время оккупации Чернобыля смогли угнать новую пожарную машину, однако до границы на ней не доехали.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в своем Фейсбук.

По его словам, новый пожарный МАЗ был буквально разобран на запчасти. В частности с него сняли все приборы, руль, колеса, пожарное оборудование, шланги, фары, сиденья, руль и другие запчасти.

"Вместо того чтобы украсть автомобиль, россияне в этом же лесу, как саранча, разобрали его на детали, подчеркиваю — новый пожарный автомобиль МАЗ", — написал он.

Небытов также отметил, что в Чернобыле находилась реконструкция поста ГАИ с автомобилем ВАЗ-21011, с которого тоже были сняты фары.

"Не удивлюсь, если из-за международных санкций и прекращения работы мировых автопроизводителей, россия готовит новый концепт-кар, гибрид милицейского "Жигуля" и пожарного МАЗа", — добавил он.

В комментариях к записи пользователи сети попытались дать объяснение такому поведению оккупантов. В частности прозвучали версии, что россияне попросту не смогли управлять автомобилем, а потому решили стащить то, что могли, а также, что тем самым солдаты захотели продать запчасти раздельно и получить за это хоть какие-то деньги в Беларуси.

Как сообщалось ранее, россияне в Украине отличились своей любовью к воровству всего, что плохо лежит. Так недавно журналистам стало известно, что один из таковых отправил домой аж 450 килограммов разных вещей.