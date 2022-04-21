Дощ із мокрим снігом, заморозки та до +14° тепла: погода на Чистий четвер

У найближчі кілька днів буде холодно та дощитиме.

У Чистий четвер, 21 квітня, синоптики обіцяю українцям дощову та прохолодну погоду. Вдень помірні дощі пройдуть по всій Україні, окрім Закарпаття та Луганської області. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних регіонах вдень температура повітря прогріється до +7…+9° тепла. У Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°.

У північних та центральних областях удень очікується дощ. Температура повітря вночі +3…+5°, вдень +9…+11° тепла. У Житомирській та Вінницькій областях вдень +7…+9°.

На сході країни подекуди пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі +3…+5°, вдень +12…+14° тепла. У Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень +9…+11° тепла.

На півдні України у всіх областях пройдуть дощі, вночі +3…+5°. На Херсонщині вдень +8…+10°. У Миколаївській та Одеській областях потеплішає до +12°. У Криму четвер буде також дощовим, вночі +3…+5°, вдень +8…+10° тепла.

У Києві 21 квітня вдень пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень близько +10° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

У п’ятницю, 22 квітня, на правобережній Україні пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині та більшості центральних областей місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3…+5°, вдень +13…+15° тепла.

У Києві 22 квітня часом дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4…+6° тепла, вдень +12…+14°.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві з 21 до 23 квітня прогнозують дощову погоду. З наступного тижня потеплішає до +21° тепла.

Прогноз погоди у Києві 21-27 квітня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують малохмарну погоду, часом невеликий дощ. З понеділка прийде потепління до +20 ° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 21-27 квітня

У Львові похолодає, вночі +3…+5°, вдень +8° тепла. Потепління прийде із 24 квітня.

Прогноз погоди у Львові 21-27 квітня

У Одесі 21 квітня прогнозують незначні опади. Вдень мінлива хмарність, до +10…+12° тепла. 24 квітня, на Великдень, потеплішає до +14°.

Прогноз погоди у Одесі 21-27 квітня

У Дніпрі в найближчу кілька діб очікуються дощі. На Великдень температура повітря прогріється +16 ° тепла.

Прогноз погоди у Дніпрі 21-27 квітня

Зазначимо, синоптики докладно розповіли, якою буде погода на Великдень, 24 квітня.

Нагадаємо, що у православних східного обряду розпочався Страсний тиждень, що можна і не можна робити у ці дні – читайте у матеріалі "Телеграфа".