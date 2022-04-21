Дождь с мокрым снегом, заморозки и до +14° тепла: погода на Чистый четверг

В ближайшие несколько дней будет холодно и дождливо.

В Чистый четверг, 21 апреля, синоптики обещаю украинцам дождливую и холодную погоду. Днем умеренные дожди пройдут по всей Украине, кроме Закарпатья и Луганской области. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных регионах днем температура воздуха прогреется до +7…+9° тепла. В Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0…-3°.

В северных и центральных областях днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11° тепла. В Житомирской и Винницкой областях днем +7…+9°.

На востоке стране местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +12…+14° тепла. В Днепропетровской и Запорожской областях днем +9…+11° тепла.

На юге Украины во всех областях пройдут дожди, ночью +3…+5°. В Херсонской области днем +8…+10°. В николаевской и Одесской областях потеплеет до +12°. В Крыму четверг будет также дождливым, ночью +3…+5°, днем +8…+10° тепла.

В Киеве 21 апреля днем пройдет небольшой. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем около +10° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 21 апреля

В пятницу, 22 апреля, на правобережной Украине пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части и большинстве центральных областей местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +13…+15° тепла.

В Киеве 22 апреля временами дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4…+6° тепла, днем +12…+14°.

Прогноз погоды в Украине на 22 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве с 21 по 23 апреля прогнозируют дождливую погоду. Со следующей недели потеплеет до +21° тепла.

Прогноз погоды в Киеве 21-27 апреля

В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют малооблачную погоду, временами небольшой дождь. С понедельника придёт потепление до +20° тепла.

Прогноз погоды в Харькове 21-27 апреля

Во Львове похолодает, ночью +3…+5°, днем +8° тепла. Потепление придет с 24 апреля.

Прогноз погоды во Львове 21-27 апреля

В Одессе 21 апреля прогнозируют незначительные осадки. Днем переменная облачность, до +10…+12° тепла. 24 апреля, на Пасху, потеплеет до +14°.

Прогноз погоды в Одессе 21-27 апреля

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидаются дожди. На Пасху температура воздуха прогреется +16° тепла.

Прогноз погоды в Днепре 21-27 апреля

Отметим, синоптики подробно рассказали, какой будет погода на Пасху, 24 апреля.

Напомним, что у православных восточного обряда началась Страстная неделя, что можно и нельзя делать в эти дни — читайте в материале "Телеграфа".