Wizz Air повертається до України: на який час вже можна купувати квитки

Авиаперевозчик возвращается к работе в Украине

Угорська авіакомпанія Wizz Air першою почала продавати квитки до українських міст на липень 2022 року. Інформацію щодо відновлення авіасполучення можна знайти на офіційному сайті компанії.

Угорський лоукостер планує рейси у липні

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Так, станом на сьогоднішній день, 22 квітня, на сайті авіакомпанії відображаються рейси з Польщі Британії та Німеччини до української столиці — міста Києва, а також міст Львів та Одеса. Найближча дата, яка доступна для бронювання квитків — 4 липня.

Скріншот із сайту авіакомпанії

Окрім того, відновлюється й продаж квитків із цих населених пунктів України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну авіакомпанія Norwegian заявила про зупинку польотів над територією української держави.

Таке ж рішення було прийнято й авіакомпанією KLM з Нідерландів, яка також призупинила польоти в Україну через загрозу початку військового вторгнення росії.