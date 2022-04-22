Wizz Air возвращается в Украину: на какое время уже можно покупать билеты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 229
Авиаперевозчик возвращается к работе в Украине
Венгерская авиакомпания Wizz Air первой начала продавать билеты в украинские города на июль 2022 года. Информацию о возобновлении авиасообщения можно найти на официальном сайте компании.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Так, на сегодняшний день, 22 апреля, на сайте авиакомпании отображаются рейсы из Польши Британии и Германии в украинскую столицу — город Киев, а также города Львов и Одесса. Ближайшая дата, которая доступна для бронирования билетов – 4 июля.
Кроме того, возобновляется продажа билетов из этих населенных пунктов Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что за несколько недель до начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину авиакомпания Norwegian заявила об остановке полетов над территорией украинского государства.
Такое же решение было принято и авиакомпанией KLM из Нидерландов, которая также приостановившей полеты в Украину из-за угрозы начала военного вторжения россии.
- Дата публикации
-
- Категория
-