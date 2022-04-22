Укр

Wizz Air возвращается в Украину: на какое время уже можно покупать билеты

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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В списке аэропорты Киева, Одессы и Львова Новость обновлена 22 апреля 2022, 14:03
В списке аэропорты Киева, Одессы и Львова

Авиаперевозчик возвращается к работе в Украине

Венгерская авиакомпания Wizz Air первой начала продавать билеты в украинские города на июль 2022 года. Информацию о возобновлении авиасообщения можно найти на официальном сайте компании.

Венгерский лоукостер планирует рейсы в июле
Венгерский лоукостер планирует рейсы в июле

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Так, на сегодняшний день, 22 апреля, на сайте авиакомпании отображаются рейсы из Польши Британии и Германии в украинскую столицу — город Киев, а также города Львов и Одесса. Ближайшая дата, которая доступна для бронирования билетов – 4 июля.

Скриншот с сайта авиакомпании
Скриншот с сайта авиакомпании

Кроме того, возобновляется продажа билетов из этих населенных пунктов Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за несколько недель до начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину авиакомпания Norwegian заявила об остановке полетов над территорией украинского государства.

Такое же решение было принято и авиакомпанией KLM из Нидерландов, которая также приостановившей полеты в Украину из-за угрозы начала военного вторжения россии.

Теги:
#Рейс #Авиакомпания #Билет #Wizz Air #Бронирование
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