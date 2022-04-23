Частині українців стало легше перетинати кордон: про кого мова і які потрібні документи

На час війни уряд дозволив перетинати кордон чоловікам від 18 до 60 років, в яких є інвалідність і це підтверджено документально

Під час воєнного стану в Україні частково спростили перетин кордону для окремих груп людей з інвалідністю, а також громадян, які їх супроводжують.

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Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики України, урядом було спрощено процедуру по виїзду за межі країни для окремих категорій осіб з інвалідністю та людей, які їх супроводжують. Окрім того, було посилено контроль за перетином українського кордону дітей із вразливих категорій.

Так, згідно з оновленим рішенням Верховної Ради України, громадяни з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, мають право на виїзд з України, якщо мають на руках один з нижчеперелічених документів:

- довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

- посвідчення, яким підтверджується відповідний статус особи, пенсійне посвідчення або посвідчення, яким підтверджується призначення соцдопомоги в рамках чинного законодавства,

- довідка для отримання пільгових виплат громадянам з інвалідністю, які не мають права отримувати пенсійні виплати або соціальну допомогу.

Через військову агресію росії уряд вирішив не наражати українців на ще більшу небезпеку тож розширив перелік документів, які підтверджують групу інвалідності, і можуть бути підставою для пропуску на кордоні.

Також відомо, що згідно з рішенням уряду, разом із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, якій потрібен систематичний догляд, дозволяється виїжджати за кордон одному із членів родини першого ступеня споріднення від 18 років. Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку, може стати посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Що стосується громадян з інвалідністю, які визнані недієздатними або обмежені у дієздатності, то їх може супроводжувати один опікун, піклувальник або член родини першого ступеня споріднення, який вже досяг 18-річного віку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні частково мінився перелік документів, які потрібні українським водіям для перетину кордону із іншими державами на автомобілі.