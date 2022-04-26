Як забронювати працівника, щоб його не призвали до армії: детальна інструкція

Максимальний термін відстрочки від призову — 6 місяців

В Україні триває друга хвиля мобілізації, однак деяким категоріям все ж вдасться уникнути призову. До них належать працівники органів державної влади та установ, які необхідні для забезпечення їх функціонування за умови, якщо таких співробітників "забронюють" роботодавці.

"Телеграф" спираючись на постанову Кабміну "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану" розібрався у тонкощах цієї процедури.

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Які органи можуть бронювати працівників

За статтею 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронювати військовозобов'язаного працівника мають право:

органи державної влади, або інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи, організації, які мають мобілізаційні завдання, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування державних органів та виконання мобілізаційних завдань.

Варто додати, що на бронювання працівників також мають право банки, які залучені до здійснення операцій в умовах особливого періоду.

Як забронювати працівника

Орган з-поміж перерахованих вище має подати у Міністерство економіки спеціальну пропозицію щодо бронювання військовозобов'язаного працівника. Цю пропозицію варто узгодити також з Міністерством оборони України.

Форму для бронювання можна переглянути у додатку Постанови № 194. Пропозиція та обґрунтування до неї дозволено подавати у друкованій або електронній формі.

Після розгляду пропозиції про бронювання Мінекономіки вкаже у своєму рішенні строк дії відстрочки. Максимально він може досягати шести місяців.

Як підтвердити бронь

Територіальний центр комплектування, у випадку позитивного рішення Мінекономіки, дізнається про бронювання військовозобов'язаного вже через день. Крім того, у ТЦК надішлють відповідний витяг з наказу — він і буде підтвердження того, що працівник отримав відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та воєнного стану.

У яких випадках бронь анулюється

Відстрочка від призову анулюється для заброньованих працівників у разі:

закінчення строку її дії;

завершення виконання або скасування завдання підприємству щодо задоволення потреб Збройних сил, інших військових формувань, населення;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

звільнення військовозобов’язаного.

У випадках 2-4 цього пункту відстрочку анулюють таким чином: держорган повідомляє про випадок у поданні до Мінекономіки, а міністерство за один день ухвалює відповідне рішення, надсилає його копію держоргану та Міноборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які категорії населення не призиватимуть до армії, а хто з-поміж військовозобов'язаних може отримати відстрочку на півроку.