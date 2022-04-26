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Как забронировать работника, чтобы его не призвали в армию: подробная инструкция

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В Украине идет вторая волна мобилизации Новость обновлена 26 апреля 2022, 17:12
В Украине идет вторая волна мобилизации

Максимальный срок отсрочки от призыва — 6 месяцев

В Украине идет вторая волна мобилизации, однако некоторым категориям все же удастся избежать призыва. К ним относятся работники органов государственной власти и учреждений, необходимые для обеспечения их функционирования при условии, что таких сотрудников "забронируют" работодатели.

"Телеграф", опираясь на постановление Кабмина "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения" разобрался в тонкостях этой процедуры.

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Какие органы могут бронировать работников

По статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронировать военнообязанного работника вправе:

  • органы государственной власти или другие государственные органы;
  • органы местного самоуправления;
  • предприятия, учреждения, организации, которые имеют мобилизационные задачи, если это необходимо для обеспечения функционирования государственных органов и выполнения мобилизационных задач.

Следует добавить, что на бронирование работников также имеют право банки, привлеченные к совершению операций в условиях особого периода.

Как забронировать работника

Орган из вышеперечисленных должен подать в Министерство экономики специальное предложение по бронированию военнообязанного работника. Это предложение следует согласовать также с Министерством обороны Украины.

Форму для бронирования можно просмотреть в Постановлении №194. Заявление и обоснование к нему можно подавать в печатной или электронной форме.

После рассмотрения предложения о бронировании Минэкономики укажет в своем решении срок действия отсрочки. Максимально он может достигать шести месяцев.

Как подтвердить бронь

Территориальный центр комплектования в случае положительного решения Минэкономики узнает о бронировании военнообязанного уже через день. Кроме того, в ТЦК направят соответствующую выдержку из приказа — она и будет подтверждением того, что работник получил отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения.

В каких случаях бронь аннулируется

Отсрочка от призыва аннулируется для забронированных работников в случае:

  • истечение срока ее действия;
  • завершение выполнения или отмены задачи предприятию по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, населения;
  • ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации;
  • увольнение военнообязанного.

В случаях 2-4 этого пункта отсрочку аннулируют следующим образом: госорган сообщает о случае в Минэкономики, а министерство за один день принимает соответствующее решение, присылает его копию госоргану и Минобороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие категории населения не будут призывать в армию, а кто из военнообязанных может получить отсрочку на полгода.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Бронирование #отсрочка #Военное положение в Украине
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