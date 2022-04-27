Коли припиняться дощі та де буде спекотно: прогноз погоди на найближчі дні

У середу очікується тепла погода, але з невеликими дощами.

В Україні протягом найближчих днів збережеться тепла погода, дощі пройдуть на заході та сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

27 квітня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вночі +5...+7°, вдень +13...+15° тепла.

У центральних областях опадів не передбачається, температура повітря вночі +6...+8°, вдень +13...+15° тепла.

На півдні та сході України буде ясна погода, температура повітря вночі +7...+9°, вдень +17...+19° тепла. Подекуди вдень до +22°.

У Києві вранці невеликі дощі, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі +7...+9°, вдень +12...+14° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня

28 квітня температура повітря знизиться, у всіх областях, крім східних, пройдуть дощі, місцями зливи. Температура повітря вночі +6...+8°, вдень +12...+14° тепла. На сході України вночі +7...+9°, вдень +16...+18° тепла.

У Києві в четвер прогнозують дощі, температура повітря вночі +5...+7°, вдень +12...+14° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчий тиждень буде наступною:

У Києві найближчого тижня опадів не прогнозують, очікується малохмарна погода.

Прогноз погоди у Києві 27 квітня - 3 травня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують ясну та теплу погоду. Температура повітря коливатиметься від +14 до +16 ° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 27 квітня - 3 травня

У Львові в найближчі кілька днів прогнозують невеликі дощі. Кінець місяця буде холодним, уночі +5°, вдень +12…14°.

Прогноз погоди у Львові 27 квітня - 3 травня

В Одесі 27 квітня прогнозують сонячну погоду Вдень до 16 ° тепла. На початку травня похолодає до +15 °.

Прогноз погоди в Одесі 27 квітня - 3 травня

У Дніпрі у найближчі кілька діб очікується ясна погода. У п’ятницю та суботу очікується хмарна погода, вночі +7...9°, вдень +14...16°.

Прогноз погоди у Дніпрі 27 квітня - 3 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.

Останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

Крім того, дізнайтеся, що обов’язково потрібно посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.