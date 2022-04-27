Когда прекратятся дожди и где будет жарко: прогноз погоды на ближайшие дни

В среду ожидается теплая погода, но с небольшими дождями.

В Украине в ближайшие несколько дней сохранится теплая погода, дожди пройдут на западе и востоке.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

27 апреля в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +13…+15° тепла.

В центральных областях осадков не предвидится, температура воздуха ночью +6…+8°, днем +13…+15° тепла.

На юге и востоке Украины будет ясная погода, температура воздуха ночью +7…+9°, днем +17…+19° тепла. Местами днем до +22°.

В Киеве в среду утром небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +12…+14° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 27 апреля

28 апреля температура воздуха снизится, во всех областях, кроме восточных, пройдут дожди, местами ливни. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +12…+14° тепла. На востоке Украины ночью +7…+9°, днем +16…+18° тепла.

В Киеве в четверг прогнозируют дожди, температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12…+14° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшую неделю будет следующей:

В Киеве в ближайшую неделю осадков не прогнозируют, ожидается малооблачная погода.

Прогноз погоды в Киеве 27 апреля - 3 мая

В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют ясную и теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +16° тепла.

Прогноз погоды в Харькове 27 апреля - 3 мая

Во Львове в ближайшие несколько дней прогнозируют небольшие дожди. Конец месяца будет холодным, ночью +5°, днем +12…14°.

Прогноз погоды во Львове 27 апреля - 3 мая

В Одессе 27 апреля прогнозируют солнечную погоду. Днем до 16° тепла. В начале мая похолодает до +15°.

Прогноз погоды в Одессе 27 апреля - 3 мая

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается ясная погода. В пятницу и субботу ожидается облачная погода, ночью +7…9°, днем +14…16°.

Прогноз погоды в Днепре 27 апреля - 3 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.

Последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.

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