Когда прекратятся дожди и где будет жарко: прогноз погоды на ближайшие дни
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В среду ожидается теплая погода, но с небольшими дождями.
В Украине в ближайшие несколько дней сохранится теплая погода, дожди пройдут на западе и востоке.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
27 апреля в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +13…+15° тепла.
В центральных областях осадков не предвидится, температура воздуха ночью +6…+8°, днем +13…+15° тепла.
На юге и востоке Украины будет ясная погода, температура воздуха ночью +7…+9°, днем +17…+19° тепла. Местами днем до +22°.
В Киеве в среду утром небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +12…+14° тепла.
28 апреля температура воздуха снизится, во всех областях, кроме восточных, пройдут дожди, местами ливни. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +12…+14° тепла. На востоке Украины ночью +7…+9°, днем +16…+18° тепла.
В Киеве в четверг прогнозируют дожди, температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12…+14° тепла.
Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшую неделю будет следующей:
В Киеве в ближайшую неделю осадков не прогнозируют, ожидается малооблачная погода.
В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют ясную и теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +16° тепла.
Во Львове в ближайшие несколько дней прогнозируют небольшие дожди. Конец месяца будет холодным, ночью +5°, днем +12…14°.
В Одессе 27 апреля прогнозируют солнечную погоду. Днем до 16° тепла. В начале мая похолодает до +15°.
В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается ясная погода. В пятницу и субботу ожидается облачная погода, ночью +7…9°, днем +14…16°.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.
Последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.
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