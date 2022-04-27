Доброго вечора, ми з України: фото Арестовича "у кремлі" викликало ажіотаж у мережі
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Фото Арестовича з "кремля" наробило шуму у мережі
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пожартував на тему того, як виглядав би його "візит" у кремль та цим підняв настрій користувачам мережі.
Відповідним знімком він поділився у своєму Фейсбуку.
Користувачі мережі не змогли стояти осторонь і почали жартувати у відповідь. Зокрема про те, що на Арестовича вже чекає голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Інші ж взагалі створили мем за мотивами фільму "Сяйво" з Арештовичем та кривавим диктатором володимиром путіним замість головних героїв.
Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення в Україну багато українців прикували свою увагу до новин і познайомилися ближче з чинними представниками влади. Так Арестович уже встиг стати відомим як "головний психотерапевт України", а меми з ним почали з’являтися в мережі мало не з перших днів війни.
А 21 квітня український діджей Анатолій Тапольський навіть представив новий трек "Вiдбiй тривоги", в якому використав слова Арестовича.