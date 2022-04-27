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Доброго вечора, ми з України: фото Арестовича "в Кремле" вызвало ажиотаж в сети

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Доброго вечора, ми з України: фото Арестовича "в Кремле" вызвало ажиотаж в сети Новость обновлена 28 апреля 2022, 00:43

Фото Арестовича из "кремля" наделало шума в сети

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пошутил на тему того, как бы выглядел его "визит" в кремль и поднял настроение пользователям сети.

Соответствующим снимком он поделился в своем Фейсбук.

Пользователи сети не смогли стоять в стороне и начали шутить в ответ. В частности о том, что там Арестовича уже ждет глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Другие же и вовсе создали мем по мотивам фильма "Сияние" с Арестовичем и кровавым диктатором владимиром путиным вместо главных героев.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину, многие украинцы приковали свое внимание к новостям и познакомились поближе с действующими представителями власти. Так Арестович уже успел стать известным, как "главный психотерапевт Украины", а мемы с ним начали появляться в сети чуть ли не с первых дней войны.

А 21 апреля, украинский диджей Анатолий Тапольский даже представил новый трек "Вiдбiй тривоги", в котором использовал слова Арестовича.

Теги:
#Украина #Юмор #Алексей Арестович
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