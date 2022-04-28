Дощі, грози та заморозки: у яких регіонах похолодає в останні дні квітня

На заході України синоптики обіцяють дощову погоду, температура повітря знизиться.

Дощову та прохолодну погоду прогнозують в останні дні квітня.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У четвер, 29 квітня, на заході України очікуються помірні, вдень подекуди значні дощі, грози. Температура повітря вночі +7...+9°, вдень +10...+12° тепла.

У північних областях без істотних опадів, на Житомирщині лише прогнозують дощі з грозами. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +12...+14° тепла.

У центральних регіонах місцями грози, вночі +6...+8°, вдень +12...+14° тепла.

На сході України без опадів, вночі +6...+8°, вдень +16...+18° тепла.

На півдні та у Криму місцями синоптики прогнозують грозові дощі. Температура повітря вночі +7...+9°, вдень +17...+19° тепла.

У Києві у четвер без опадів. Температура вночі +4...+6° тепла, вдень +12...+14°.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня

У п’ятницю, 29 квітня, у південно-західних, вночі та в центральних областях короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі +1..+6° тепла, у північних та західних областях на поверхні землі та місцями у повітрі заморозки до -3°. Вдень +11...+16° тепла. На півдні та сході країни вночі +4…+9°, вдень +15…+20°.

У Києві без істотних опадів, температура вночі +4...+6° тепла, вдень +14...+16°.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчий тиждень буде наступною:

У Києві найближчими днями очікується малохмарна погода, 30 квітня прогнозують дощі.

Прогноз погоди у Києві 28 квітня - 4 травня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують ясну та теплу погоду. Температура повітря коливатиметься від +13 до +17 ° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 28 квітня - 4 травня

У Львові в найближчі кілька днів прогнозують невеликі дощі Кінець місяця буде холодним, уночі +4°, вдень +10...14°.

Прогноз погоди у Львові 28 квітня - 4 травня

В Одесі 28 квітня прогнозують похмуру погоду, 29 квітня пройдуть дощі. Вдень до 17° тепла. На початку травня похолодає до +15 °.

Прогноз погоди у Одесі 28 квітня - 4 травня

У Дніпрі 28 квітня очікується ясна погода. Особливих опадів не прогнозують, уночі +8...10°, вдень +15...17°.

Прогноз погоди у Дніпрі 28 квітня - 4 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.

Останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

Крім того, дізнайтеся, що обов’язково потрібно посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.