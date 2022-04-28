Рус

Дощі, грози та заморозки: у яких регіонах похолодає в останні дні квітня

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Прогноз погоди на найближчі дні Новина оновлена 28 квітня 2022, 06:55
Прогноз погоди на найближчі дні

На заході України синоптики обіцяють дощову погоду, температура повітря знизиться.

Дощову та прохолодну погоду прогнозують в останні дні квітня.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У четвер, 29 квітня, на заході України очікуються помірні, вдень подекуди значні дощі, грози. Температура повітря вночі +7...+9°, вдень +10...+12° тепла.

У північних областях без істотних опадів, на Житомирщині лише прогнозують дощі з грозами. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +12...+14° тепла.

У центральних регіонах місцями грози, вночі +6...+8°, вдень +12...+14° тепла.

На сході України без опадів, вночі +6...+8°, вдень +16...+18° тепла.

На півдні та у Криму місцями синоптики прогнозують грозові дощі. Температура повітря вночі +7...+9°, вдень +17...+19° тепла.

У Києві у четвер без опадів. Температура вночі +4...+6° тепла, вдень +12...+14°.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня

У п’ятницю, 29 квітня, у південно-західних, вночі та в центральних областях короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі +1..+6° тепла, у північних та західних областях на поверхні землі та місцями у повітрі заморозки до -3°. Вдень +11...+16° тепла. На півдні та сході країни вночі +4…+9°, вдень +15…+20°.

У Києві без істотних опадів, температура вночі +4...+6° тепла, вдень +14...+16°.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчий тиждень буде наступною:

У Києві найближчими днями очікується малохмарна погода, 30 квітня прогнозують дощі.

Прогноз погоди у Києві 28 квітня - 4 травня
Прогноз погоди у Києві 28 квітня - 4 травня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують ясну та теплу погоду. Температура повітря коливатиметься від +13 до +17 ° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 28 квітня - 4 травня
Прогноз погоди у Харкові 28 квітня - 4 травня

У Львові в найближчі кілька днів прогнозують невеликі дощі Кінець місяця буде холодним, уночі +4°, вдень +10...14°.

Прогноз погоди у Львові 28 квітня - 4 травня
Прогноз погоди у Львові 28 квітня - 4 травня

В Одесі 28 квітня прогнозують похмуру погоду, 29 квітня пройдуть дощі. Вдень до 17° тепла. На початку травня похолодає до +15 °.

Прогноз погоди у Одесі 28 квітня - 4 травня
Прогноз погоди у Одесі 28 квітня - 4 травня

У Дніпрі 28 квітня очікується ясна погода. Особливих опадів не прогнозують, уночі +8...10°, вдень +15...17°.

Прогноз погоди у Дніпрі 28 квітня - 4 травня
Прогноз погоди у Дніпрі 28 квітня - 4 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.

Останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

Крім того, дізнайтеся, що обов’язково потрібно посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Теги:
#Погода
Ірпінь
Київ
Цвинтар знищених росіянами машин в Ірпені зняли на відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ірпінь
Цвинтар знищених росіянами машин в Ірпені зняли на відео
Дата публікації
Категорія
Сергій Наєв отримав звання Герой України
Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Сил оборони
Дата публікації
Категорія
Харків
Харків позбавиться Московського проспекту та всіх російських назв
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Європа скасовує мита та квоти для українських товарів: про що розповів Зеленський
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть росії понад 2 місяці
Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал