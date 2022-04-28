Дожди, грозы и заморозки: в каких регионах похолодает в последние дни апреля
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На западе Украины синоптики обещают дождливую погоду, температура воздуха снизится.
Дождливую и прохладную погоду прогнозируют в последние дни апреля.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В четверг, 29 апреля, на западе Украины ожидаются умеренные, днем местами значительные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +10…+12° тепла.
В северных областях без существенных осадков, в Житомирской области лишь прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +12…+14° тепла.
В центральных регионах местами грозы, ночью +6…+8°, днем +12…+14° тепла.
На востоке Украины без осадков, ночью +6…+8°, днем +16…+18° тепла.
На юге и в Крыму местами синоптики прогнозируют грозовые дожди. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +17…+19° тепла.
В Киеве в четверг без осадков. Температура ночью +4…+6° тепла, днем +12…+14°.
В пятницу, 29 апреля, в юго-западных, ночью и в центральных областях кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью +1..+6° тепла, в северных и западных областях на поверхности земли и местами в воздухе заморозки до -3°. Днем +11…+16° тепла. На юге и востоке страны ночью +4…+9°, днем +15…+20°.
В Киеве без существенных осадков, температура ночью +4…+6° тепла, днем +14…+16°.
Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшую неделю будет следующей:
В Киеве в ближайшие дни ожидается малооблачная погода, 30 апреля прогнозируют дожди.
В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют ясную и теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +17° тепла.
Во Львове в ближайшие несколько дней прогнозируют небольшие дожди. Конец месяца будет холодным, ночью +4°, днем +10…14°.
В Одессе 28 апреля прогнозируют пасмурную погоду, 29 апреля пройдут дожди. Днем до 17° тепла. В начале мая похолодает до +15°.
В Днепре 28 апреля ожидается ясная погода. Особых осадков не прогнозируют, ночью +8…10°, днем +15…17°.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.
Последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.
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