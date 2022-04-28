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Гривня може ослабнути: що на це впливатиме крім війни і руйнувань

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Чого очікувати від курсу долара Новина оновлена 28 квітня 2022, 21:52
Чого очікувати від курсу долара

Девальваційні настрої у суспільстві все ж переважають

Через війну в Україні у суспільстві та серед аналітиків переважають невтішні прогнози щодо курсу долара по завершенню бойових дій. Більшість дотримуються думки, що після лібералізації ринку курс долара до відносно гривні таки почне рости.

Про це повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі виданню Vesti.ua.

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За його словами, масштаби падіння гривні будуть залежати від перспектив в плані інвестицій, допомоги та відновлення ділової активності.

"А поки що економічні наслідки війни, майбутній відновлювальний період, інфляція, все це вказує на те, що курс гривні буде під тиском, незалежно від допомоги західних партнерів" — повідомив Шевчишин.

Такий стан речей аналітик пояснив тим, що Україна втратила частину експорту, процес відновлення якого буде дуже складним.

За словами Шевчишина поки немає розуміння, наскільки міжнародна допомога для України буде активною, коли можна буде розраховувати на репарації, й головне — коли закінчиться війна в Україні. Й саме ці фактори тиснуть на курс долара й позначаться на ньому після війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертів, після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара.

Теги:
#Україна #Прогноз #Курс долара
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