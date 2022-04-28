Укр

Гривна может ослабнуть: что на это повлияет кроме войны и разрушений

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Чего ждать от курса доллара Новость обновлена 28 апреля 2022, 21:52
Чего ждать от курса доллара

Девальвационные настроения в обществе все же преобладают

Из-за войны в Украине в обществе и среди аналитиков преобладают неутешительные прогнозы по курсу доллара по завершению боевых действий. Большинство придерживается мнения, что после либерализации рынка курс доллара по отношению к гривне начнет расти.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии изданию Vesti.ua.

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По его словам, масштабы падения гривны будут зависеть от перспектив в плане инвестиций, помощи и возобновлении деловой активности.

"А пока экономические последствия войны, предстоящий восстановительный период, инфляция, все это указывает на то, что курс гривны будет под давлением, независимо от помощи западных партнеров", — сообщил Шевчишин.

Такое положение аналитик объяснил тем, что Украина потеряла часть экспорта, процесс восстановления которого будет очень сложным.

По словам Шевчишина, пока нет понимания, насколько международная помощь для Украины будет активной, когда можно будет рассчитывать на репарации, и главное — когда закончится война в Украине. И именно эти факторы давят на курс доллара и скажутся на нем после войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертов, после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара.

Теги:
#Украина #Прогноз #Курс доллара
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