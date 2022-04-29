Ленд-ліз для України: аналітик США розповів, чим відповість росія

НАТО не поведеться на блеф путіна щодо ймовірного застосування ядерної зброї

На Заході переконані, що підтримка України Сполученими Штатами Америки може "викликати гнів москви", проте не прямий вогонь.

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Про це в інтерв'ю виданню "Atlantic Council" розповів старший співробітник ВПС США в Центрі Скоукрофта Тайсон Ветцель, наголосивши, що ядерний блеф путіна вже ніхто серйозно не сприймає.

За його словами, дії Вашингтона можуть спровокувати потужний "гнів Москви", проте точно не прямий вогонь, адже, попри "риторику, малоймовірно, що росія буде вживати військових дій проти Сполучених Штатів Америки або їхніх союзників і партнерів".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Чи піде Росія на ядерний удар по Україні? Військовий оглядач Денис Попович спеціально для "Телеграфа" прокоментував ймовірність того, що росія застосує в Україні тактичну ядерну зброю.

На думку Тайсона, росіяни й без того мають купу справ на Донбасі, тож сил для того, аби піти у "наступ" проти НАТО, в них вже просто немає.

Також представник ВПС США відзначив, що попри систематичні погрози російського президента володимира путіна щодо застосування ядерної зброї, "США і НАТО вважають це ядерним блефом" і продовжують допомагати Україні, відправляючи їй потужне озброєння.

"Рубікон смертельної наступальної допомоги був перетнутий давно без жодних дій росії", — сказав він.

Наостанок Тайсон додав, що у новому пакеті допомоги для України "немає нічого такого, що могло б спровокувати путіна на реалізацію погроз" (застосування ядерної зброї — ред. редакцією)".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден виступив із заявою про те, що планується виділення додаткових коштів на допомогу Україні, а саме: 20 млрд доларів військової, 8,5 млрд доларів економічної та 3 млрд доларів гуманітарної.

Тим часом що колишній очільник МВС України заявив, що застосування путіним зброї масового ураження може викликати світовий резонанс і в подальшому призвести до його фізичної ліквідації.