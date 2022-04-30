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Травень почнеться з дощів: якою буде погода в Україні найближчими днями

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У західних областях України варто готуватися до дощів Новина оновлена 30 квітня 2022, 23:20
У західних областях України варто готуватися до дощів

В Україні на початку місяця пройдуть дощі, проте не скрізь

У перший день травня в Україні зберігатиметься суха, але хмарна погода, проте потім до країни прийдуть дощі, а місцями й грози.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За його даними, 1 травня в Україні вдень зберігатиметься тепла погода, а стовпчик термометра показуватиме +15…+17 градусів. Температура повітря вночі опуститься до +4…+6 градусів. Найбільш теплим початок останнього місяця очікується у Закарпатській області, але навіть там повітря не буде прогріватися вище +20.

2 травня на Захід України прийдуть дощі, які там закінчаться лише 4 травня. А ось на Схід прийде похолодання до +13…+15 градусів.

У вівторок, 3 травня, дощі накриють і північні області нашої країни.

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у травні українці можуть очікувати потепління, але водночас варто готуватися до дощів та нічних заморозків. Тим часом народний синоптик Володимир Деркач каже, що помітне підвищення температури повітря в Україну прийде лише після 11 травня.

Варто зазначити, що через воєнний стан в Україні скасували традиційні вихідні 2 та 9 травня.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз погоди
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