Укр

Май начнется с дождей: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
В западных областях Украины стоит готовиться к дождям Новость обновлена 30 апреля 2022, 23:20
В западных областях Украины стоит готовиться к дождям

В Украине в начале месяца пройдут дожди, однако не везде

В первый день мая в Украине будет сохраняться сухая, но облачная погода, однако затем в страну придут дожди, а местами и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно его данным, 1 мая в Украине днем будет сохраняться теплая погода, а столбик термометра будет показывать +15…+17 градусов. Температура воздуха ночью опустится до +4…+6 градусов. Наиболее теплым начало последнего месяца ожидается в Закарпатской области, но даже там, воздух не будет прогреваться выше +20.

2 мая на Запад Украины придут дожди, которые там закончатся лишь 4 мая. А вот на Восток придет похолодание до +13…+15 градусов.

Во вторник, 3 мая, дожди также накроют и северные области нашей страны.

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в мае украинцы могут ожидать потепления, но вместе с тем стоит готовиться к дождям и ночным заморозка. Тем временем, народный синоптик Владимир Деркач говорит, что заметное повышение температуры воздуха в Украину придет лишь после 11 мая.

Стоит отметить, что из-за военного положения в Украине отменили традиционные выходные 2 и 9 мая.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
Иллюстративное фото
Харьков
Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского резко ответили лаврову: "Денацификацию вы "обсудили" в Буче"
Дата публикации
Категория
Россияне снова ударили ракетами по Одессе: поврежден аэропорт
Россияне снова ударили ракетами по Одессе: поврежден аэропорт
Дата публикации
Категория
Нефть
Эмбарго на российскую нефть введут, но не сразу: в ЕС приоткрыли детали нового пакета санкций
Дата публикации
Категория
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян
Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя