Май начнется с дождей: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В Украине в начале месяца пройдут дожди, однако не везде

В первый день мая в Украине будет сохраняться сухая, но облачная погода, однако затем в страну придут дожди, а местами и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно его данным, 1 мая в Украине днем будет сохраняться теплая погода, а столбик термометра будет показывать +15…+17 градусов. Температура воздуха ночью опустится до +4…+6 градусов. Наиболее теплым начало последнего месяца ожидается в Закарпатской области, но даже там, воздух не будет прогреваться выше +20.

2 мая на Запад Украины придут дожди, которые там закончатся лишь 4 мая. А вот на Восток придет похолодание до +13…+15 градусов.

Во вторник, 3 мая, дожди также накроют и северные области нашей страны.

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в мае украинцы могут ожидать потепления, но вместе с тем стоит готовиться к дождям и ночным заморозка. Тем временем, народный синоптик Владимир Деркач говорит, что заметное повышение температуры воздуха в Украину придет лишь после 11 мая.

Стоит отметить, что из-за военного положения в Украине отменили традиционные выходные 2 и 9 мая.