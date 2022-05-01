росія намагається ввести в бій "свіжу кров": зведення Генштабу ЗСУ

До кордонів нашої країни стягують техніку з усієї росії

Російська армія не припиняє спроб прорвати оборону України. Для цього вони не лише атакують по всій лінії фронту, а й постійно посилюють ударний потенціал.

Український Генштаб наголосив на переміщенні до прикордонних регіонів озброєння з інших військових округів російської федерації — Західного, Центрального, Східного і навіть із північного флоту.

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Частину раніше переміщеної техніки вже привезли в Україну. Так, на Слобожанському напрямку відзначено переміщення на околиці Ізюму до трьох сотень одиниць озброєння та техніки, а також близько тисячі солдатів з ОРДЛО. Для прикриття наступу на Барвінкове та Слов’янськ ворог розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони з "Бук-М2" та "Тор-М" на озброєнні. Харків продовжують обстрілювати з авіації та з повітря.

Атаки на українські позиції продовжуються на Донецькому та Таврійському напрямах :

У бік Кримки та Олександрівки окупанти наступають на Лиманському напрямі .

. У Попаснянському штурмують у напрямку Новотошківське-Оріхове, намагаються зміцнити позиції та заблокувати українські сили у районі.

штурмують у напрямку Новотошківське-Оріхове, намагаються зміцнити позиції та заблокувати українські сили у районі. Курахівський напрямок — спроба прорвати українську оборону у напрямку Оленівки-Новомихайлівки, за підтримки артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається створити умови для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

Напрямки атак росії на сході та півдні України

На Волинському та Поліському напрямку без істотних змін. На Сіверському — обстріл позицій українських військових із Брянщини рф.

Як раніше писав "Телеграф", відчайдушний опір українських військ, згідно з картами бойових дій, застопорив наступ росіян. На Харківщині тим часом останнім часом було звільнено низку передмість обласного центру.