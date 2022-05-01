росія намагається ввести в бій "свіжу кров": зведення Генштабу ЗСУ
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До кордонів нашої країни стягують техніку з усієї росії
Російська армія не припиняє спроб прорвати оборону України. Для цього вони не лише атакують по всій лінії фронту, а й постійно посилюють ударний потенціал.
Український Генштаб наголосив на переміщенні до прикордонних регіонів озброєння з інших військових округів російської федерації — Західного, Центрального, Східного і навіть із північного флоту.
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Частину раніше переміщеної техніки вже привезли в Україну. Так, на Слобожанському напрямку відзначено переміщення на околиці Ізюму до трьох сотень одиниць озброєння та техніки, а також близько тисячі солдатів з ОРДЛО. Для прикриття наступу на Барвінкове та Слов’янськ ворог розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони з "Бук-М2" та "Тор-М" на озброєнні. Харків продовжують обстрілювати з авіації та з повітря.
Атаки на українські позиції продовжуються на Донецькому та Таврійському напрямах :
- У бік Кримки та Олександрівки окупанти наступають на Лиманському напрямі.
- У Попаснянському штурмують у напрямку Новотошківське-Оріхове, намагаються зміцнити позиції та заблокувати українські сили у районі.
- Курахівський напрямок — спроба прорвати українську оборону у напрямку Оленівки-Новомихайлівки, за підтримки артилерії.
На Південнобузькому напрямку ворог намагається створити умови для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.
На Волинському та Поліському напрямку без істотних змін. На Сіверському — обстріл позицій українських військових із Брянщини рф.
Як раніше писав "Телеграф", відчайдушний опір українських військ, згідно з картами бойових дій, застопорив наступ росіян. На Харківщині тим часом останнім часом було звільнено низку передмість обласного центру.
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