В Україну йде тепло до 22°C та грози: кому пощастить з погодою

Сонячно буде всього пару днів на цьому тижні, і то не скрізь

Початок травня 2022 року ознаменується в Україні досить теплою погодою та переходом у дощі з грозами та незначним похолоданням.

"Телеграф" розібрався, чого чекати мешканцям кожного регіону від погоди найближчим часом.

У північних областях України, зокрема, у Києві, Чернігові, Житомирі, очікується похмура погода та дощі вже 2-3 травня, після чого ненадовго визирне сонце, і до вихідних опади знову повернуться.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Прогноз погоди у північних областях на тиждень

Південні області — Херсон, Одеса, Миколаїв — порадують теплом до 21 градуса Цельсія, але не сонцем, часто буде хмарно цього тижня.

Прогноз погоди у південних областях України на тиждень

У Дніпрі та Запоріжжі буде тепло до 21 градуса Цельсія та похмуро, у Черкасах та Вінниці буде трохи прохолодніше. Можливі дощі.

Прогноз погоди у центральних областях України на тиждень

У четвер, 4 травня, буде похмуро у Харкові, Полтаві та Сумах на сході, але вже до п’ятниці має визирнути сонце.

Прогноз погоди у східно-північних областях України на тиждень

"Мокріше" буде на західній Україні. Хоча там потеплішає місцями до 22 градусів Цельсія, до кінця тижня зачастять дощі, а в Ужгороді на Закарпатті очікуються грози.

Прогноз погоди у Західних областях на тиждень

Нагадаємо, раніше одеситів налякав дивний серпанок з моря.