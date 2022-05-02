В Украину идет тепло до 22°C и грозы: кому повезет с погодой

Солнечно будет всего пару дней на этой неделе, и то не везде

Начало мая в 2022 году ознаменуется в Украине довольно теплой погодой и переходом в дожди с грозами и незначительным похолоданием.

"Телеграф" разобрался, чего ждать жителям каждого региона от погоды в ближайшее время.

В северных областях Украины, в частности, в Киеве, Чернигове, Житомире, ожидается пасмурная погода и дожди уже 2-3 мая, после чего ненадолго выглянет солнце, и к выходным осадки снова вернутся.

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Прогноз погоды в северных областях Украины на неделю

Южные области, — Херсон, Одесса, Николаев, — порадуют теплом до 21 градуса Цельсия, но не солнцем, часто будет облачно на этой неделе.

Прогноз погоды в южных областях Украины на неделю

В Днепре и Запорожье будет тепло до 21 градуса Цельсия и пасмурно, в Черкассах и Виннице будет чуть прохладнее. Возможны дожди.

Прогноз погоды в центральных областях Украины на неделю

В четверг, 4 мая, будет пасмурно в Харькове, Полтаве и Сумах на востоке, но уже к пятнице должно выглянуть солнце.

Прогноз погоды в восточно-северных областях Украины на неделю

"Мокрее" всего будет на западной Украине. Хотя там потеплеет местами до 22 градусов Цельсия, до конца недели зачастят дожди, а в Ужгороде на Закарпатье и вовсе ожидаются грозы.

Прогноз погоды в западных областях Украины на неделю

Напомним, ранее одесситов перепугала странная дымка с моря.