Дожди и грозы, но не повсюду: какой будет погода в первую неделю мая

Грозы накроют западную часть Украины на всю неделю, но к ним стоит быть готовыми и в других областях

В Украине до конца рабочей недели будет сохраняться облачная погода, а в ряде областей стоит ждать дождей с грозами.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

По его информации, уже со 2 мая дожди накроют западную часть нашей страны и будут продолжаться там по меньшей мере до пятницы. В остальных же областях осадков в понедельник не прогнозируется. Температура воздуха будет сохраняться на уровне +15…+18 градусов днем и +4….+8 градусов ночью.

3 мая дожди с грозами также стоит ждать и в столице, а также в Сумской и Черниговской областях.

В среду, 4 мая, грозы также пройдут и в ряде других областей в центре и на востоке нашей страны, при этом на севере и северо-западе стоит ждать похолодания до +12…+14 градусов по Цельсию.

Дожди останутся в западных областях также и в четверг и в пятницу. В южных областях столбик термометра будет оставаться на уровне +15…+19 градусов, а в остальных областях опустится до +12…+15 градусов.

Напомним, в мае традиционно многие продолжают посевные работы, начатые в апреле. Согласно лунному календарю садовода и огородника, в начале месяца высаживают разные салаты, морковь, свеклу, редис. Также на первую неделю мая припадают две даты, когда рекомендовано садить картофель.