Дожди и грозы, но не повсюду: какой будет погода в первую неделю мая
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 129
Грозы накроют западную часть Украины на всю неделю, но к ним стоит быть готовыми и в других областях
В Украине до конца рабочей недели будет сохраняться облачная погода, а в ряде областей стоит ждать дождей с грозами.
Это следует из прогноза Укргидрометцентра.
По его информации, уже со 2 мая дожди накроют западную часть нашей страны и будут продолжаться там по меньшей мере до пятницы. В остальных же областях осадков в понедельник не прогнозируется. Температура воздуха будет сохраняться на уровне +15…+18 градусов днем и +4….+8 градусов ночью.
3 мая дожди с грозами также стоит ждать и в столице, а также в Сумской и Черниговской областях.
В среду, 4 мая, грозы также пройдут и в ряде других областей в центре и на востоке нашей страны, при этом на севере и северо-западе стоит ждать похолодания до +12…+14 градусов по Цельсию.
Дожди останутся в западных областях также и в четверг и в пятницу. В южных областях столбик термометра будет оставаться на уровне +15…+19 градусов, а в остальных областях опустится до +12…+15 градусов.
Напомним, в мае традиционно многие продолжают посевные работы, начатые в апреле. Согласно лунному календарю садовода и огородника, в начале месяца высаживают разные салаты, морковь, свеклу, редис. Также на первую неделю мая припадают две даты, когда рекомендовано садить картофель.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-