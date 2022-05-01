Гроза в начале мая: каким регионам Украины погода подготовила сюрприз

Ухудшение погоды в ближайшие дни будет кратковременным и вернется в часть областей в конце недели

Тепло, облачно, местами влажно — погода в Украине в первую неделю мая принесла столь долгожданное потепление. Но не стоит раньше времени планировать долгие прогулки — в середине недели почти по всей стране пройдет грозовой фронт.

Согласно прогнозам украинского Гидрометцентра, дождливая погода начнет проявляться на западе Украины.

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Уже со второго мая в Закарпатье, Ивано-Франковской, Луцкой, Ровенской, Львовской, Черновицкой области. Резкого похолодания ждать не стоит — те же +15-17 градусов днем.

Прогноз погоды в Украине на 2 мая

С третьего мая дожди накроют Черниговщину и Сумщину. Согласно данным — они будут не обильными. А уже с четвертого мая грозы будут по всей территории страны, кроме юга и юго-востока. Они продлятся не долго и тепло сохранится.

Прогноз погоды 3 мая в Украине

Прогноз погоды 4 мая в Украине

Прогноз погоды 5 мая в Украине

Во Львове и Киеве дождь также ожидается и к концу недели. А вот в Днепре, Одессе и Харькове будет облачная погода с небольшим ухудшением в средине недели.

Прогноз погоды в Киеве на неделю

Прогноз погоды в Харькове на неделю

Прогноз погоды в Одессе на неделю

Прогноз погоды в Днепре на неделю

Прогноз погоды во Львове на неделю

В мае традиционно многие продолжают посевные работы, начатые в апреле. Согласно лунному календарю садовода и огородника, в начале месяца высаживают разные салаты, морковь, свеклу, редис.

Как писал "Телеграф", на первую неделю мая припадают две даты, когда рекомендовано садить картофель.