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Гроза на початку травня: яким регіонам України погода підготувала сюрприз

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Грози обіцяють майже у всіх регіонах Новина оновлена 01 травня 2022, 08:12
Грози обіцяють майже у всіх регіонах

Погіршення погоди найближчими днями буде короткочасним і повернеться до частини областей наприкінці тижня.

Тепло, хмарно, подекуди волого — погода в Україні в перший тиждень травня принесла таке довгоочікуване потепління. Але не варто завчасно планувати довгі прогулянки — в середині тижня майже по всій країні пройде грозовий фронт.

За прогнозами українського Гідрометцентру, дощова погода почне виявлятися на заході України.

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Вже з другого травня на Закарпатті, Івано-Франківській, Луцькій, Рівненській, Львівській, Чернівецькій області. Різкого похолодання чекати не варто — ті ж таки +15-17 градусів вдень.

Прогноз погоди в Україні на 2 травня
Прогноз погоди в Україні на 2 травня

З третього травня дощі накриють Чернігівщину та Сумщину. За даними, вони будуть не багатими. А вже з четвертого травня грози будуть на всій території країни, крім півдня та південного сходу. Вони продовжаться не довго і тепло збережеться.

Прогноз погоди 3 травня в Україні
Прогноз погоди 3 травня в Україні
Прогноз погоди 4 травня в Україні
Прогноз погоди 4 травня в Україні
Прогноз погоди 5 травня в Україні
Прогноз погоди 5 травня в Україні

У Львові та Києві дощ також очікується і до кінця тижня. А ось у Дніпрі, Одесі та Харкові буде хмарна погода з невеликим погіршенням у середині тижня.

Прогноз погоди у Києві на тиждень
Прогноз погоди у Києві на тиждень
Прогноз погоди у Харкові на тиждень
Прогноз погоди у Харкові на тиждень
Прогноз погоди у Одесі на тиждень
Прогноз погоди у Одесі на тиждень
Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень.
Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень.
Прогноз погоди у Львові на тиждень
Прогноз погоди у Львові на тиждень

У травні традиційно багато хто продовжує посівні роботи, розпочаті у квітні. Згідно з місячним календарем садівника та городника, на початку місяця висаджують різні салати, моркву, буряк, редис.

Як писав "Телеграф", на перший тиждень травня припадають дві дати, коли рекомендовано садити картоплю.

Теги:
#Погода #Дощ #Прогноз погоди
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