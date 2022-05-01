Дощі та грози, але не всюди: якою буде погода у перший тиждень травня

Грози накриють західну частину України на весь тиждень, але до них варто бути готовими та в інших областях

В Україні до кінця робочого тижня зберігатиметься хмарна погода, а в низці областей варто чекати дощів із грозами.

Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру.

За його інформацією, вже з 2 травня дощі накриють західну частину нашої країни і продовжуватимуться там щонайменше до п’ятниці. В інших областях опадів у понеділок не прогнозується. Температура повітря зберігатиметься на рівні +15...+18 градусів вдень і +4...+8 градусів вночі.

3 травня на дощі з грозами також варто чекати й в столиці, а також у Сумській та Чернігівській областях.

У середу, 4 травня, грози також пройдуть і в низці інших областей у центрі та на сході нашої країни, при цьому на півночі та північному заході варто чекати похолодання до +12…+14 градусів за Цельсієм.

Дощі залишаться у західних областях також і у четвер та у п’ятницю. У південних областях стовпчик термометра залишатиметься на рівні +15...+19 градусів, а в інших областях опуститься до +12...+15 градусів.

Нагадаємо, у травні традиційно багато хто продовжує посівні роботи, розпочаті у квітні. Згідно з місячним календарем садівника та городника, на початку місяця висаджують різні салати, моркву, буряк, редис. Також на перший тиждень травня припадають дві дати, коли рекомендовано садити картоплю.