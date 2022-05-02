Соратники Киви потрапили на підготовку провокацій під Одесою 2 травня

Затримані громадяни мали організовувати провокаційні акції із залученням "тітушок" та дестабілізувати ситуацію на Одещині

Представниками Державного бюро розслідувань (ДБР) було затримано довірених осіб колишнього українського народного депутата Іллі Киви. Вказаних осіб підозрюють в організації провокаційних акцій задля дестабілізації ситуації в Одеській області.

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Відповідну інформацію пресцентр ДБР оприлюднив у понеділок, 2 квітня.

Фото від ДБР

У рамках досудового розслідування було встановлено, що один з підозрюваних, якого затримали на території Одещини, був відповідальним за збір так званих "тітушок" в Одесі. За попереднім замовленням Киви чоловік робив усе, аби забезпечити їх участь під час акцій та мітингів у різних населених пунктах України.

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Окрім того, ще одного "посіпаку" екснардепа було виявлено у Закарпатській області. Громадянин відповідав за підбір "спортсменів", які займалися охороною представників політичної партії "ОПЗЖ" на масових заходах на Одещині та Київщині.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії "ОПЗЖ", заявляють у ДБР.

У пресцентрі ДБР відзначають, що загалом було розшукано близько трьох десятків "тітушок", які використовувалися керівництвом "ОПЗЖ" задля так званого "силового блоку".

"Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року", — йдеться в тексті повідомлення відомства.

ДБР затримало довірених осіб Іллі Киви

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній нардеп Ілля Ківа публічно закликав керівництво росію застосувати ядерну зброю проти українців.