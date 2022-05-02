Кадиров відправив родину на відпочинок у Дубаї: що вдалося дізнатися журналістам
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Шопінг та інші забаганки членів сім'ї оплачують треті особи
Родина глави Чеченської республіки рамзана кадирова, який відправив сотні своїх бойовиків на війну в Україну, минулого тижня прилетіла на відпочинок до Дубая.
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Відповідну інформацію у понеділок, 2 травня, посилаючись на три не пов’язані між собою джерела в ОАЕ, оприлюднило видання "Українська правда".
Згідно з відомостями медіапорталу, родина чеченського лідера зупинилася на віллі номер 21, в готелі під назвою "Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah" і вже встигли вийняти для особистих потреб та подорожей на шопінг кілька автівок преміумкласу.
Що стосується оплати за послуги та інші витрати родини, то цим питанням займаються треті особи, — інформують джерела "УП".
До прикладу, покупки в елітних магазинах оплачує Сахабов Саїд-Ахмед Шамсудінович, який, згідно з публічними даними, є власником компанії "Євростройдизайн". Ця фірма зареєстрована в місті Грозний, що в Чеченській республіці.
Також зазначається, що приватний авіаборт рамзана кадирова на минулому тижні до ОАЕ не прилітав. Востаннє літак було помічено ще 26 лютого. Він прямував за маршрутом "Грозний-Дубай-Грозний".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з елітних районів адміністративного центру однойменного емірату, розслідувачам вдалося знайти вартісну віллу лідера Чечні рамзана кадирова. Фото розкішного будинку злили в мережу.
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