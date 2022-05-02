Кадиров відправив родину на відпочинок у Дубаї: що вдалося дізнатися журналістам

Шопінг та інші забаганки членів сім'ї оплачують треті особи

Родина глави Чеченської республіки рамзана кадирова, який відправив сотні своїх бойовиків на війну в Україну, минулого тижня прилетіла на відпочинок до Дубая.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Відповідну інформацію у понеділок, 2 травня, посилаючись на три не пов’язані між собою джерела в ОАЕ, оприлюднило видання "Українська правда".

Згідно з відомостями медіапорталу, родина чеченського лідера зупинилася на віллі номер 21, в готелі під назвою "Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah" і вже встигли вийняти для особистих потреб та подорожей на шопінг кілька автівок преміумкласу.

Вілла, де відпочиває родина Кадирова

Що стосується оплати за послуги та інші витрати родини, то цим питанням займаються треті особи, — інформують джерела "УП".

До прикладу, покупки в елітних магазинах оплачує Сахабов Саїд-Ахмед Шамсудінович, який, згідно з публічними даними, є власником компанії "Євростройдизайн". Ця фірма зареєстрована в місті Грозний, що в Чеченській республіці.

Також зазначається, що приватний авіаборт рамзана кадирова на минулому тижні до ОАЕ не прилітав. Востаннє літак було помічено ще 26 лютого. Він прямував за маршрутом "Грозний-Дубай-Грозний".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з елітних районів адміністративного центру однойменного емірату, розслідувачам вдалося знайти вартісну віллу лідера Чечні рамзана кадирова. Фото розкішного будинку злили в мережу.