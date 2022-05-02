Укр

Кадыров отправил семью на отдых в Дубае: что удалось узнать журналистам

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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рамзан кадыров Новость обновлена 02 мая 2022, 18:08
рамзан кадыров

Шоппинг и другие прихоти членов семьи оплачивают третьи лица

Семья главы Чеченской республики рамзана Кадирова, отправившего сотни своих боевиков на войну в Украину, на прошлой неделе прилетела на отдых в Дубай.

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Соответствующую информацию в понедельник, 2 мая, ссылаясь на три не связанных между собой источника в ОАЭ, обнародовало издание "Украинская правда".

Согласно сведениям медиапортала, семья чеченского лидера остановилась на вилле номер 21, в отеле под названием Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah и уже успели арендовать для личных нужд и путешествий на шопинг несколько автомобилей премиум-класса.

Вилла, где отдыхает семья Кадырова
Вилла, где отдыхает семья Кадырова

Что касается оплаты за услуги и другие расходы семьи, то этим вопросом занимаются третьи лица, — информируют источники "УП".

К примеру, покупки в элитных магазинах оплачивает Сахабов Саид-Ахмед Шамсудинович, согласно публичным данным, являющийся владельцем компании "Евростройдизайн". Эта фирма зарегистрирована в городе Грозный в Чеченской республике.

Также отмечается, что частный авиаборт рамзана кадирова на прошлой неделе в ОАЭ не прилетал. В последний раз самолет был замечен еще 26 февраля. Он следовал по маршруту "Грозный-Дубай-Грозный".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из элитных районов административного центра одноименного эмирата, расследователям удалось найти стоимостную виллу лидера Чечни рамзана Кадирова. Фото роскошного дома слили в сеть.

Теги:
#ОАЭ #Отдых #Рамзан Кадыров #Дубаи #Глава Чечни
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