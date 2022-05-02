У тренді не лише марки: статуетку півня з Бородянки "як у Зеленського" продають за нечувані гроші

Васильківська майоліка ще ніколи раніше не була настільки популярною

В Україні після початку повномасштабного військового вторгнення росіян деякі звичайні речі раптово різко виросли у ціні на хвилі загального хайпу. І йдеться не тільки про ту саму марку з "російським військовим кораблем", а й про фігурку півника, який встояв на кухонній полиці у зруйнованому будинку в Бородянці.

Політтехнолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, що такі ж статуетки раптово почали продавати в онлайн-магазинах за захмарними цінами.

Він зазначив, що до хвилі популярності у мережі такий півник міг продаватися по 200-300 гривень, проте тепер його вартість зросла у рази.

"Такий півник у сім’ї став неабияким активом: погляньте на ціни тепер. Від 5000 найскромніших – і до 40 000, 100 000 і навіть понад 200 000 грн!", — написав Голобуцький.

У мережі таке подорожчання сприйняли без особливого ентузіазму.

Як повідомлялося раніше, після того, як до мережі потрапило фото зруйнованого будинку в Бородянці, на стіні якого дивом уціліла кухонна шафа з тим самим півником, фігурка стала своєрідним мемом, що символізує стійкість українського народу. Проте справжньої популярності статуетка набула після 9 квітня, коли прем’єр Великобританії Борис Джонсон приїхав до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді після переговорів вони разом прогулялися Хрещатиком і одна з жінок подарувала їм фігурки півників.